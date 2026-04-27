Gobierno cubrirá gastos médicos de persona civil herida en accidente con avanzada presidencial

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El jefe Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), mayor general Jimy Arias, informó que la persona herida producto de un accidente con un vehículo de la avanzada presidencial esta mañana se encuentra recibiendo atenciones médicas en la clínica Bournigal de Puerto Plata, y el gobierno asumirá todos los gastos médicos, por disposición del presidente Luis Abinader.

Arias señaló que los dos militares heridos fueron trasladados en helicóptero a Cedimat en el Distrito Nacional y que el civil herido se prefirió no movizarlo y atenderlo en Puerto Plata.

El accidente de tránsito ocurrió la mañana de este lunes 27 de abril en el tramo carretero Maimón–Puerto Plata, mientras personal de la avanzada presidencial se trasladaba hacia una actividad oficial en la provincia de Puerto Plata.

Se recuerda que el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: una unidad oficial asignada a la escolta presidencial y un vehículo civil, como resultado del accidente, dos miembros de la escolta presidencial y un ciudadano civil presentaron traumas diversos.

Se precisa que el señor presidente de la República no se desplazaba en dicha caravana al momento del incidente.