Ja’Marr Chase, suspendido un partido por la NFL por escupir a Jalen Ramsey, de los Steelers.

El receptor abierto de los Cincinnati Bengals, Ja’Marr Chase, fue suspendido sin goce de sueldo por un partido el lunes por escupir al esquinero de los Pittsburgh Steelers, Jalen Ramsey.

Chase escupió a Ramsey durante una confrontación en el último cuarto del partido del domingo. Ramsey agarró a Chase por la máscara y lo golpeó, lo que provocó su expulsión.

Al anunciar la suspensión, la NFL declaró que Chase fue sancionado bajo una regla que se aplica a “cualquier acto contrario a los principios generalmente aceptados de la deportividad”.

Chase negó haber escupido tras la derrota de los Bengals por 34-12, pero una televisora de Cincinnati tenía un video del incidente. Chase no habló con los reporteros en el vestuario de los Bengals el lunes.

Cuando se le preguntó si los árbitros vieron a Chase escupir a Ramsey, el árbitro Bill Vinovich declaró a un reportero después del partido que “no vimos nada que justificara esa acción”.