Judge pega su jonrón 11 y Rice su 10mo en triunfo NY

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YANKEES4

TEXAS2

TEXAS. Aaron Judge conectó su jonrón 11 y Ben Rice agregó su 10mo en la victoria anoche de los Yankees de Nueva York 4-2 sobre los Rancheros de Texas.

Judge tuvo una noche perfecta al pegar de 3-3, incluido dos dobles.

Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez de 3-1. Por Texas, el dominicano Ezequiel Durán de 3-1.

SAN LUIS4

PIRATAS2

PITTSBURGH .AP. José Fermín conectó un doble de dos carreras que rompió el empate después de que Pedro Pages y JJ Wetherholt conectaran jonrones consecutivos, todos en la novena entrada, para que los Cardenales de San Luis remontaran y vencieran a los Piratas de Pittsburgh 4-2.

Por los Piratas, el dominicano Marcell Ozuna de 4-0.

RAYS3

CLEVELAND2

CLEVELAND .AP. Ryan Vilade conectó tres hits e impulsó dos carreras y los Tampa Bay Rays ganaron su quinto partido consecutivo al derrotar a los Cleveland Guardians 3-2.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-1. Por Cleveland, los dominicanos José Ramírez de 3-1. Angel Martínez de 4-0.

M. ROJAS5

AZULEJOS0

TORONTO .AP. Ranger Suárez y Greg Weissert se combinaron para permitir solo dos hits, Carlos Narváez conectó un jonrón solitario y los Medias Rojas de Boston vencieron a los Azulejos de Toronto 5-0 , su tercera victoria consecutiva y la segunda seguida bajo la dirección del mánager interino Chad Tracy.

Por los Azulejos, los dominicanos Jesús Sánche ligó un doble en tres turnos. Vladimir Guerrero Jr. de 3-0.

MELLIZOS11

SEATTLE4

minnesota. Kody Clemens bateó jonrón y empujó cinco carreras en la victoria de los Mellizos de Minnesota 11-4 sobre los Marineros de Seattle.

Perdió el dominicano Luis Castillo (0-2) al ser castigado con siete carreras al compás de siete imparables, incluido dos jonrones, con dos boletos y tres ponches.

Por Seattle, el dominicano Julio Rodríguez de 4-0.