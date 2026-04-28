Cooper Flagg gana el Novato del Año de la NBA

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Cooper Flagg, de Dallas, superó a su excompañero de Duke, Kon Knueppel, de Charlotte, para ganar el premio al Novato del Año de la NBA el lunes por la noche.

Flagg fue el primer novato desde Michael Jordan en la temporada 1984-85 en liderar a su equipo en puntos, rebotes, asistencias y robos. Este logro, junto con otros reconocimientos para un adolescente, fue suficiente para superar una temporada difícil para los Mavericks, mientras que Knueppel ayudó a los Hornets a clasificarse para el torneo de repesca.

Flagg, de 19 años, y Knueppel fueron primero y segundo en anotación entre los novatos, siendo los primeros excompañeros universitarios en lograrlo desde las estrellas de UConn, Emeka Okafor y Ben Gordon, en la temporada 2004-05. VJ Edgecombe, de Filadelfia, fue el otro finalista.

Flagg y Knueppel se alternaron como favoritos en las apuestas durante la temporada, pero la explosión de 96 puntos de Flagg en dos partidos el penúltimo fin de semana pudo haber inclinado la balanza. Flagg era el favorito antes del anuncio.

El primero de esos partidos fue la actuación de Flagg con 51 puntos contra Orlando, la primera vez que un adolescente anota 50 en la NBA. Superó su propio récord para un adolescente de 49 puntos, establecido a principios de temporada contra Knueppel y los Hornets.

Solo 26 puntos separaron a Flagg y Knueppel en una votación donde 100 periodistas y comentaristas que cubren la liga clasificaron a sus tres mejores novatos, otorgando cinco puntos al primer lugar, tres al segundo y uno al tercero.

Hubo tres años en los que el premio se compartió debido a un empate en la votación, y en dos de ellos participaron los jugadores de Duke, Elton Brand y Grant Hill. Brand y Steve Francis empataron en el premio en 2000, Hill y Jason Kidd —actual entrenador de Flagg— empataron en 1995, y Dave Cowens y Geoff Petrie empataron en 1971.