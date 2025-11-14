Juego de Estrellas en Citi Field: Qué esperar del enfrentamiento histórico entre República Dominicana y PR

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Más de 20 mil fanáticos, una lluvia de banderas, música, cuerdas y deseos de ganar es parte de lo que se vivirá este sábado 15 en el famoso Citi Field de la ciudad de Nueva York.

Desde las 2 de la tarde, hora de República Dominicana, solo se respirará béisbol.

Antes del juego habrá shows especiales, se resaltará la cultura de ambos países y se espera la presencia de grandes peloteros retirados y activos

No es un juego cualquiera.

Este sábado será el gran juego en el Citi Field

Los fanáticos dominicanos no olvidan cuando Puerto Rico armó un «Dream Team» y barrió con RD en una Serie del Caribe.

Pero los mismos fanáticos dominicanos todavía disfrutan que derrotaron a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Si pesamos los eventos, RD está en el tope.

Ahora llega el Juego de Estrellas en Nueva York, donde habrá entretenimiento, pero nadie quiere perder.

Viendo los rosters, el equipo nacional luce mejor.

Tienen en su equipo a Robinson Canó, Mel Rojas Jr., Emilio Bonifacio, César Valdez, Gustavo Núñez, Junior Lake, Esmil Rogers, Jeffrey Yan y Jean Carlos Mejía, entre otros.

Abajo les presentamos el roster de Puerto Rico.

Lo que se vivirá en NY

El partido es este sábado a la 1, pero 2 de la tarde en la República Dominicana. Habrá transmisión por CDN, Canal 37.

Citi Field

Igualmente, muchos reportes por Twitter, Instagram y Facebook.

Se sentirá la parte artística: Héctor Acosta cantará el himno nacional, mientras que por Puerto Rico lo hará el salsero Gilberto Santa Rosa.

La primera bola la tirará el popular youtuber Santiago Matías.

Se espera un desfile de peloteros, artistas, políticos y peloteros por el Citi Field de Nueva York.

Homenaje a Robinson Canó

El juego marcará el retiro de Robinson Canó en los Estados Unidos, y será emotivo porque fue campeón mundial en el 2009 con los Yankees de Nueva York.

Es casi seguro que muchos de sus antiguos compañeros asistan a ese gran reconocimiento.

Erick Almonte se declara feliz

Erick Almonte, presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, se declaró feliz.

«Hemos superado todas las expectativas, el apoyo ha sido total y eso nos motiva a seguir realizando este Juego de Estrellas», dijo Almonte.