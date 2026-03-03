Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

Clásico Mundial

¿Quien será el cerrador del equipo dominicano? Albert Pujols responde

La estrategia del cuerpo técnico busca maximizar la efectividad del equipo en el montículo, apostando por el relevista cuyo perfil y arsenal mejor se adapten al contexto del partido y a los bateadores de turno.

Albert Pujols

Albert Pujols

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio
Publicado por
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Creado:

Actualizado:

El dirigente de la selección dominicana, Albert Pujols, afirmó que el equipo no tendrá un cerrador definido para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde RD jugará su primer partido el viernes 6 de marzo.

“Nosotros ahora mismo no tenemos. Yo creo, de mi parte y hablando con Wellington Cepeda, no le vamos a dar el cierre a nadie fijo. Al final, no hay ningún riesgo. El brazo que esté más fuerte y que necesitemos en ese momento es el que vamos a usar como estrategia”, señaló Pujols durante una rueda de prensa.

En una comparecencia ante los medios este lunes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, Albert Pujols arrojó luz sobre la planificación táctica del equipo. 

El manager enfatizó que las decisiones tomadas hasta el momento son fruto de un consenso profundo con su cuerpo técnico, subrayando que no habrá un guion rígido sobre el terreno.

"Ahí el que pueda sacar tres outs cuando lo necesitemos ese es el que nosotros vamos a usar con estrategia. Es un torneo muy corto", remarcó.

Opciones en el bullpen

Entre los candidatos posibles para cerrar los partidos para el equipo dominicano, se encuentran:

- Carlos Esteves (Reales de Kansas City)

- Camilo Doval (Yankees de Nueva York)

Dennis Santana (Piratas de Pittsburgh)

- Abner Uribe (Cerveceros de Milwaukee)

Sobre el autor
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago. Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

tracking