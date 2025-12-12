Kelvin Cruz da palazos para construir techados en SDO

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, inició ayer los trabajos de construcción de dos techados multiusos en los sectores Bayona y Ensanche Altagracia, en este municipio de la provincia Santo Domingo.

La inversión en ambas instalaciones deportivas supera los 49 millones de pesos y forma parte del programa de reparaciones y construcciones de espacios deportivos que ejecuta el Ministerio de Deportes en el Gran Santo Domingo, con el respaldo del presidente Luis Abinader.

Los clubes Iván Klang Guzmán, de Bayona, y Quinto Centenario, del Ensanche La Altagracia, se suman a los 30 sectores beneficiados con techados multiusos en el Gran Santo Domingo.

El acto simultáneo del primer picazo para ambas construcciones se llevó a cabo en la cancha del club Iván Klang Guzmán y fue encabezado por Cruz, junto a autoridades de Santo Domingo Oeste.

La inversión en este club será de RD$25,952,809, mientras que el Quinto Centenario costará RD$23,706,337.

“Hoy completamos este gran trabajo en Santo Domingo, donde se están construyendo de manera simultánea 31 obras deportivas con una inversión de 800 millones de pesos”.

El alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, acompañó al ministro en el acto, junto a los diputados Indir de Jesús e Ignacio Aracena. También estuvieron presentes Escarlet Benzan, Félix Grullón, José Moya y Francisco Campusano.