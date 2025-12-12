La gira global 'La Lotería' de Los Tigres del Norte llega a Santo Domingo en mayo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el mismo orgullo con el que han llevado por el mundo las historias, la tradición y la voz del pueblo mexicano, Los Tigres del Norte se preparan para escribir un nuevo capítulo en su trayectoria con su primera presentación en Santo Domingo.

El esperado concierto se realizará el 16 de mayo de 2026, a partir de las 8:00 de la noche, en el Óvalo de la Ciudad Ganadera, constituyendo un acontecimiento histórico para la música y la cultura latinoamericana. Las boletas ya están disponibles en TodoTickets.do.

En un encuentro con los medios de comunicación en el Consulado de la República Dominicana en Nueva York -encabezado por el empresario del entretenimiento hispano más influyente de los Estados Unidos, Pedro Zamora, presidente de Zamora Live; los productores asociados Lenin Ramírez y Víctor Minaya; el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús “Chu” Vásquez Martínez; y conducido por el productor musical Andrés Salce- se presentaron los detalles actualizados de la gira mundial “La Lotería”, que continúa llenando grandes escenarios a nivel internacional.

“Amigos de Santo Domingo, República Dominicana, les saludan sus amigos Los Tigres del Norte. Estamos muy emocionados porque tendremos la oportunidad de estar ahí por primera vez con ustedes para cantarles todas sus canciones este 16 de mayo”, expresó la famosa agrupación en un breve video transmitido durante la rueda de prensa.

La banda arriba a esta nueva etapa tras una reciente consagración artística, obteniendo reconocimientos en los Premios Grammy Latino por “La Lotería” en las categorías de Mejor Álbum de Música Norteña y Mejor Canción Regional Mexicana, distinciones que reafirman su liderazgo en la música regional mexicana.

Al coincidir con el Día Internacional de la Bachata, Pedro Zamora destacó la profunda conexión cultural entre México y República Dominicana, señalando la influencia que géneros como la balada ranchera y el corrido han ejercido en la evolución de la bachata y en algunos de sus éxitos más emblemáticos. En ese sentido, la producción adelantó que el concierto incluirá participaciones especiales de figuras estelares de la bachata.

El cónsul dominicano en Nueva York, Jesús “Chu” Vásquez Martínez, agradeció a Los Tigres del Norte por su apertura para fortalecer los vínculos con el público dominicano; a los organizadores, por su visión y compromiso; y al público, por ser parte esencial del anuncio. “Hoy celebramos un momento muy especial: la presentación de los detalles de la gira mundial de la reconocida agrupación mexicana Los Tigres del Norte, un referente musical que ha marcado generaciones y que continúa llevando el arte, la historia y la identidad mexicana a los escenarios del mundo”, expresó.

Los realizadores destacaron, además, que esta gira contribuirá al turismo cultural, la colaboración artística y el intercambio creativo en la región.

Con más de 30 millones de copias vendidas, 6 premios Grammy, 14 Grammy Latino y un legado de más de 80 discos y múltiples producciones cinematográficas, Los Tigres del Norte han llevado la música regional mexicana a todos los continentes, convirtiéndose en un símbolo de identidad para la diáspora mexicana en el mundo.

La visión estratégica de Pedro Zamora, reconocido por Billboard como parte de los Billboard Latin Power Players y con una trayectoria de grandes éxitos en la industria del entretenimiento, impulsa esta nueva etapa de la agrupación, que promete marcar un hito en el espectáculo latino.

Contactos para mayores informaciones: ZamoraLive.