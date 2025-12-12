Museo de la Resistencia ocupará secretaría del Comité Internacional de Museos de Memoria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana ocupará un puesto en la directiva del Comité Internacional de Museos de Memoria y Derechos Humanos (ICMEMOHRI) por sus siglas en inglés), del Consejo Internacional de Museos (ICOM).

En un proceso eleccionario, la membresía escogió a Patricia Solano, directora de Investigaciones y Exposiciones Temporales del Museo de la Resistencia, para ocupar la secretaría en los próximos tres años. Será la única latinoamericana en la directiva del comité, donde confluye una amplia red de museos de memoria y derechos humanos alrededor del mundo.

El ICOM, que tiene asiento permanente en el Comité Económico y Social de Naciones Unidas, es la organización que se dedica a la promoción y protección del patrimonio cultural y natural, presente y futuro, material e inmaterial.

Su misión incluye la creación de capacidades y avance del conocimiento en el ámbito museístico. El ICOM se asocia con entidades como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas, y se encarga de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y la gestión de riesgos en caso de desastres.