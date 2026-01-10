Kepler, sancionado por 80 partidos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El jardinero agente libre Max Kepler fue suspendido por 80 partidos el viernes por violar el programa antidopaje de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

La MLB anunció que Kepler dio positivo por epitrenbolona, una sustancia que mejora el rendimiento.

Kepler, de 33 años, jugó la temporada 2025 como jardinero de los Philadelphia Phillies, con un promedio de bateo de .216/.300/.391, 18 jonrones y 52 carreras impulsadas en 127 partidos.

Anteriormente, desarrolló toda su carrera con los Minnesota Twins, equipo que lo fichó procedente de Alemania.