Alcaldía de Santo Domingo Norte y Hospital Mario Tolentino Dipp fortalecen salud preventiva en comunidades vulnerables

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El Hospital General y de Especialidades Doctor Mario Tolentino Dipp y la Alcaldía de Santo Domingo Norte (SDN) firmaron este viernes un acuerdo de colaboración interinstitucional orientado a fortalecer la salud preventiva, ampliar el acceso a servicios médicos y promover el bienestar integral de las comunidades del municipio.

El convenio fue suscrito en las instalaciones del centro hospitalario por su director general, doctor Miguel Ángel Guzmán, y la alcaldesa Betty Gerónimo, quienes destacaron que la iniciativa permitirá acercar servicios de salud especializados a los sectores con mayores niveles de vulnerabilidad.

la alcaldesa Betty Gerónimo

La alianza se basa en varios ejes estratégicos, entre ellos la promoción de la salud preventiva, la realización de operativos médicos y jornadas comunitarias, el desarrollo de programas de educación sanitaria y el apoyo a iniciativas de bienestar social dirigidas a poblaciones vulnerables.

doctor Miguel Ángel Guzmán

Durante el acto, el doctor Guzmán afirmó que la cooperación entre instituciones públicas es clave para optimizar los recursos del Estado y garantizar una mayor cobertura de servicios.

“Hoy firmamos un acuerdo interinstitucional porque creemos en el trabajo conjunto. Nuestro compromiso es brindar servicios de salud con un acompañamiento cercano junto a la alcaldía, llevando atención médica directamente a las comunidades”, expresó.

El director del hospital explicó que, a través de este programa, se desarrollarán operativos médicos, odontológicos, oftalmológicos, de medicina familiar e interna, además de acciones de prevención y orientación sanitaria en los barrios del municipio.

El convenio fue suscrito en las instalaciones del centro hospitalario por su director general, doctor Miguel Ángel Guzmán, y la alcaldesa Betty Gerónimo,

Por su parte, la alcaldesa Betty Gerónimo destacó que la alcaldía servirá como puente entre el hospital y las comunidades para facilitar el acceso a servicios de salud de calidad.

“La salud no comienza en los hospitales, sino en la prevención. Por eso trabajaremos directamente en los barrios para que los munícipes reciban asistencia médica y orientación desde el Hospital Mario Tolentino Dipp”, señaló.

La funcionaria valoró la disposición del centro hospitalario para colaborar con el gobierno local en la búsqueda de soluciones que impacten positivamente a la población.

En tanto, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Leyba, resaltó el compromiso social del hospital y aseguró el respaldo del Gobierno central a las iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

“Como representante del Poder Ejecutivo, siempre apoyaremos los esfuerzos que beneficien a las comunidades más necesitadas”, afirmó.

Participación de autoridades

En la actividad participaron diversas autoridades nacionales y municipales, entre ellas Roberto Polanco, director de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP); Isidro Torres, director de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC); y Miguel Antonio Saviñón, alcalde del distrito municipal La Victoria.

También asistieron el presidente del Consejo de Regidores de Santo Domingo Norte, Tony Tejeda, así como líderes comunitarios de Villa Mella.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y contempla, además, acciones de mejora en el entorno físico del hospital, con el objetivo de garantizar espacios limpios, seguros y adecuados para pacientes y personal de salud.

Con esta alianza, el Hospital Mario Tolentino Dipp y la Alcaldía de Santo Domingo Norte buscan consolidar un modelo de salud comunitaria y preventiva, llevando servicios médicos y programas de bienestar directamente a los barrios del municipio.