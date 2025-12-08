Lando Norris gana su primer título

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Lando Norris se convirtió en el campeón mundial de pilotos de Fórmula 1 por primera vez después de asegurar el título 2025 en la final de la temporada el domingo en Abu Dhabi.

El piloto de McLaren superó los desafíos que le planteó durante todo el año su compañero de equipo Oscar Piastri y el campeón defensor Max Verstappen antes de asegurarse el título en la ronda final, donde los tres tuvieron una oportunidad.

Norris, que salía segundo, fue superado por Piastri al principio, pero contuvo al Ferrari de Charles Leclerc para terminar tercero, lo cual le bastó para triunfar. Verstappen ganó la carrera, pero terminó dos puntos por detrás de Norris en la clasificación.

El título de Norris pone fin a la racha de cuatro victorias consecutivas en el campeonato de Verstappen, que se remonta al primer título del piloto de Red Bull en 2021.

"Gracias, chicos", dijo un emocionado Norris por la radio.