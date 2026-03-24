¿Qué le pasa a Roki Sasaki? Los números que preocupan a los Dodgers

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El fenómeno japones Roki Sasaki llegó a los Dodgers de Los Ángeles con mucha anticipación en la liga tras una intensa subasta entre los mejores equipos de Las Mayores.

Sin embargo, Sasaki no ha podido cumplir las altísimas expectativas que había sobre él cuando se unió a Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto.

Sasaki tuvo otro mal comienzo en los entrenamientos de primavera ayer por la noche.

Sasaki otorgó seis bases por bolas y permitió cinco carreras en poco más de dos entradas contra los Angelinos de Los Ángeles en el Dodger Stadium. Realizó 66 lanzamientos, 32 de ellos strikes.

El lanzador derecho japonés tiene una efectividad de 15.58 en cuatro aperturas de exhibición con los campeones defensores de la Serie Mundial. Ha otorgado 15 bases por bolas en 8 2/3 entradas, lo que genera dudas sobre su preparación para el inicio de la temporada regular.

¿Que harán los Dodgers?

Los Dodgers de Los Ángeles no tienen intención de renunciar al lanzador diestro japonés hasta el momento, pero parece que la pretemporada no ha resuelto todos sus problemas.

La temporada pasada, Sasaki tuvo dificultades al principio, sufrió una lesión y finalmente fue reincorporado al bullpen para simplificar las cosas.

Sasaki cumplió con su cometido y contribuyó al título de la Serie Mundial, pero los Dodgers esperan que el jugador que ficharon por una cifra millonaria para ser abridor cumpla con ese rol.

Los Dodgers tienen muchísimo talento y recursos, así que el equipo aún puede ser muy bueno incluso si Sasaki no logra adaptarse.

Pero obviamente contaban con que Sasaki fuera una pieza clave. Cuanto más se prolonga esta situación, mayores son las dudas.