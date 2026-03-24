República Dominicana suscribió el Pacto “Alimentación Primero” en el Congreso Nacional

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El Congreso Nacional de la República Dominicana fue escenario este 24 de marzo de la firma del Pacto “Alimentación Primero”, una iniciativa que reafirma el compromiso del país con el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y el alcance de sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.

La suscripción del pacto fue encabezada por las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados, junto a la Coordinadora General del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, la diputada Soraya Suárez.

“La seguridad alimentaria es estabilidad, es dignidad es Paz social. Cuando ésta falla, se pone en juego la gobernabilidad”, indicó el Presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

“Hoy no estamos simplemente suscribiendo un documento. Estamos tomando una decisión política. Y en política, las prioridades no se declaran, se establecen. Este Pacto ‘Alimentación Primero’ es justamente eso: una forma de ordenar nuestras prioridades como parlamento”, declaró el Presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

El Pacto “Alimentación Primero” constituye un instrumento de compromiso político y legislativo que busca situar el derecho a la alimentación adecuada en el centro de las agendas públicas.

En palabras de Rodrigo Castañeda, Representante de la FAO en el país, “se trata de un mecanismo que ofrece una hoja de ruta concreta para priorizar la seguridad alimentaria en la agenda legislativa, fortalecer la institucionalidad y garantizar la continuidad de políticas más allá de los ciclos políticos”.

“En el caso de la República Dominicana, este nuevo impulso abre oportunidades para avanzar en la aprobación de la Ley de Alimentación y Nutrición Escolar, que posee impacto directo en el acceso a las dietas saludables. Especialmente cuando se trata de la niñez, este es un ámbito donde es posible y necesario construir consensos amplios, por encima de diferencias”, precisó Catañeda.

Esta iniciativa forma parte de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria, una plataforma de cooperación que articula a legisladores y legisladoras de la región para promover el intercambio de experiencias y el impulso de agendas legislativas comunes. La Alianza busca consolidar una acción parlamentaria coordinada que permita avanzar de manera más efectiva en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 2: Hambre Cero.

El Pacto contó con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Cooperación Española y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de la Embajada de España en el país y la Alianza España – FAO Américas, y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en apoyo a los esfuerzos legislativos que impulsan la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible en la región.

Como parte de los compromisos asumidos, se contempla el impulso de marcos normativos estratégicos para el país, incluyendo la Ley de Agricultura Familiar, la Ley de Alimentación Escolar y la Ley de Alimentación Saludable. Esta última considera herramientas como el etiquetado frontal de alimentos y medidas orientadas a la protección de la niñez frente a entornos alimentarios no saludables.

Según declaraciones de la diputada Suárez, además, “se está trabajando en iniciativas parlamentarias vinculadas a la gestión sostenible de suelos, el fortalecimiento de comedores, el mejoramiento de caminos vecinales y carreteras, el apoyo a mujeres rurales, la provisión de asistencia técnica y capacitación a agricultores, así como el desarrollo de bancos de alimentos y acciones para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, entre otras propuestas que contribuyen a una agenda alimentaria integral”.

Durante la jornada, se destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional, el uso de evidencia para la toma de decisiones y la generación de alianzas que permitan avanzar hacia sistemas alimentarios que contribuyan simultáneamente a la nutrición, el desarrollo sostenible y el bienestar de la población.

“La erradicación del hambre y la malnutrición deben ser política de Estado. Este Pacto permite avanzar en esa dirección, garantizando continuidad y una visión de seguridad alimentaria de mediano y largo plazo. Hoy, República Dominicana se convierte en el cuarto país en ratificar este importante acuerdo, un gran paso que esperamos inspire a toda la región”, sostuvo Luis Lobo de la Alianza España – FAO Américas.

El Pacto “Alimentación Primero” ya ha sido adoptado por México, Guatemala y Chile, consolidando una agenda legislativa regional orientada a enfrentar los desafíos del hambre y la malnutrición.

Más información: https://alianza.parlamentarioscontraelhambre.org/