¿Cómo les fue a los dominicanos en la NBA en la temporada 2026?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

A medida que se acerca el final de la temporada regular 2025-2026 de la NBA, la República Dominicana continúa dejando una huella imborrable en el escenario más importante del baloncesto mundial.

Echemos un vistazo al desempeño de los principales jugadores dominicanos en la NBA durante la temporada 2026.

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Karl-Anthony Towns

El estelar Karl-Anthony Towns consolidó su estatus como uno de los pívots más versátiles de la liga en su segundo año con los Knicks. A pesar de perderse una porción tramo final de la temporada por una lesión de última hora, su impacto fue innegable.

Towns promedio 20.1 puntos por partido, 11.9 rebotes, 3.0 asistencias y participó su sexto Juego de Estrellas.

Mantuvo su excelente puntería, promediando 1,5 triples por partido, lo que proporcionó un espacio crucial para la ofensiva de Nueva York, a la vez que casi promedió un doble-doble de 20-12.

Al Horford (Golden State Warriors)

Al Horford tuvo anoche un gran juego para Warriors.

Ahora, en el ocaso de su legendaria carrera, el veterano Al Horford demostró que aún tiene mucho que ofrecer tras unirse a los Golden State Warriors. Principalmente desempeñando un papel de veterano inteligente saliendo desde el banquillo, "Big Al" apareció en 44 partidos esta temporada.

Su eficacia siguió siendo su sello distintivo, con un 36,3% de acierto en tiros de tres puntos.

Promedio 8.3 puntos por partido, 4.9 rebotes, 2.6 asistencias.

Andersson Garcia (Utah Jazz)

Andersson García

La sorpresa más destacada del final de temporada fue el ascenso de Andersson García.

García obtuvo un contrato de 10 días con los Utah Jazz en marzo de 2026.

En su breve paso por el equipo, García causó un impacto inmediato, siendo titular en partidos clave y demostrando que merece estar en la élite. El 20 de marzo, contra Milwaukee, registró 7 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias en un partido completo de 48 minutos.

Sus números finales fueron 5.2 puntos por partido, 8.4 rebotes, 2.8 asistencias.