¡No les quites el ojo! 5 peloteros dominicanos listos para saltar al estrellato en 2026

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

A medida que se acerca la temporada 2026 de la MLB, la atención vuelve a centrarse en la República Dominicana. Si bien figuras consagradas como Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. siguen acaparando titulares, una nueva generación de talentos está lista para pasar de "promesa" a "superestrella".

Tras una actuación brillante en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, varios jóvenes dominicanos han demostrado estar listos para dar el siguiente paso.

Aquí te presentamos a cinco jugadores que prometen una temporada decisiva este año:

Junior Caminero (Rays de Tampa Bay)

Junior Caminero

Si el Clásico Mundial de Béisbol fue un anticipo, la Liga Americana está en problemas.

Caminero destrozó a los lanzadores internacionales este marzo, registrando un impresionante OPS de 1.259 y liderando al equipo dominicano en varias categorías ofensivas. En la temporada 2025, pegó 41 jonrones y 110 carreras remolcadas.

Si bien Caminero no es un novato, es un candidato serio para el título de jonrones.

Samuel Basallo (Orioles de Baltimore)

Samuel Basallo

El futuro de los Orioles tiene una nueva figura clave. Samuel Basallo, actualmente considerado uno de los 10 mejores prospectos del béisbol, finalizó 2025 con un impresionante ISO de .319 en las ligas menores.

Su swing zurdo está diseñado para el juego moderno: alta velocidad de salida de la pelota y una técnica disciplinada.

Ya sea detrás del plato o en primera base, el bate de Basallo es demasiado potente como para dejarlo fuera de la alineación.

Leodalis De Vries (Atléticos)

Leodalis De Vries

Adquirido en un sonado intercambio, este campocorto de 19 años ha sido apodado "fenómeno adolescente" por una buena razón.

El dominicano Leo De Vries ya ha demostrado que puede enfrentarse a lanzadores de alto nivel, llegando a Doble-A con tan solo 18 años.

Su combinación de velocidad y potencia para conectar batazos entre los jardines lo convierte en una de las amenazas dinámicas más emocionantes de la Liga Americana.

Jesús Made (Cerveceros de Milwaukee)

Jesús Made

Made es la definición de un jugador con un gran potencial. Bateador ambidiestro con un físico excepcional, ha ascendido rápidamente en el sistema de los Brewers.

Los scouts han elogiado su alcance defensivo y su capacidad para influir en el juego en las bases.

Abner Uribe (Cerveceros de Milwaukee)

Abner Uribe

Mientras que los demás nombres de esta lista manejan bates, Uribe maneja relámpagos. Tras una temporada 2025 con una efectividad de 1.67, Uribe ha evolucionado de un lanzador de bolas rápidas descontroladas a un arma precisa en las últimas entradas.

Su sinker de tres dígitos y su devastador slider se lucieron en todo su esplendor durante el Clásico Mundial de Béisbol.