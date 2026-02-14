Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

En libertad

Lidom da a conocer peloteros que serán agentes libres

A partir del 16 de marzo, los cinco equipos restantes estarán habilitados para firmar a aquellos jugadores que no hayan sido retenidos por sus respectivos conjuntos

Lidom dio a conocer los agentes libres.

Lidom dio a conocer los agentes libres.

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

La Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) dio a conocer este viernes el listado oficial de los peloteros que se convertirán en agentes libres en esta temporada muerta, de cara a la campaña invernal que se iniciará en octubre próximo.

Los jugadores que aparecen en el listado serán agentes libres a partir del 15 de febrero. Sin embargo, hasta el 15 de marzo únicamente sus equipos originales podrán ofrecerles contrato y/o firmarlos.

A partir del 16 de marzo, los cinco equipos restantes estarán habilitados para firmar a aquellos jugadores que no hayan sido retenidos por sus respectivos conjuntos.

A continuación, la lista por equipos de los jugadores declarados agentes libres:

Leones del Escogido

Diógenes Almengó

Domingo Germán

Héctor Neris

Phillips Valdez

Pedro Severino

Aviatal Severino

Erik González

José Marmolejos

Sócrates Brito

Jimmy Paredes

Alex Colomé

Jhonny Cueto

Franchy Cordero

Tigres del Licey

Albert Abreu (renovado)

Jonathan Aro

Carlos Contreras (renovado)

Michael Feliz

Elniery García (renovado)

Ofreidy Gómez (renovado)

Ulises Joaquín (renovado)

Radhamés Liz

Reynaldo López

Adonis Medina (renovado)

Anderson Severino (renovado)

Wander Suero (renovado)

César Valdés

Michael De La Cruz

Sergio Alcántara (renovado)

Ramón Hernández (renovado)

Michael De León (renovado)

Domingo Leyba

Arístides Aquino

Dawel Lugo

Luis Barrera (renovado)

Emilio Bonifacio

Domingo Santana

Águilas Cibaeñas

Junior Fernández

Luis González

Williams Jerez

Erick Mejía

Pedro Payano

Richard Rodríguez

Julio E. Rodríguez

Andretty Cordero

Wilmer Difó

Alfredo Reyes

Juan Lagares

Toros del Este

José Adames

Yency Almonte

Miguel Castro

Pedro Fernández

Yaramil Hiraldo

José José

Franklyn Colomé

Gerson Moreno

Félix Peña

Ramón Santos

Michael Ynoa

Jeimer Candelario

Iván Castillo

Jesús Sánchez

Estrellas Orientales

Ronel Blanco

Julián Fernández

Gerónimo Franzuá

Enoli Paredes

Luis Reyes

Raffi Vizcaíno

Robinson Canó

Lewin Díaz

Miguel Sanó (renovado)

Jorge Mateo (renovado)

Raimel Tapia (renovado)

Gigantes del Cibao

Huascar Brazobán

Jimmy Cordero

Wandy Peralta

Fernando Romero

Edgar Santana

Antonio Santos

Bryan Rodríguez

Deivy Grullón

Hanser Alberto (retirado)

Leury García

Marco Hernández

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking