En libertad
Lidom da a conocer peloteros que serán agentes libres
A partir del 16 de marzo, los cinco equipos restantes estarán habilitados para firmar a aquellos jugadores que no hayan sido retenidos por sus respectivos conjuntos
La Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) dio a conocer este viernes el listado oficial de los peloteros que se convertirán en agentes libres en esta temporada muerta, de cara a la campaña invernal que se iniciará en octubre próximo.
Los jugadores que aparecen en el listado serán agentes libres a partir del 15 de febrero. Sin embargo, hasta el 15 de marzo únicamente sus equipos originales podrán ofrecerles contrato y/o firmarlos.
A continuación, la lista por equipos de los jugadores declarados agentes libres:
Leones del Escogido
Diógenes Almengó
Domingo Germán
Héctor Neris
Phillips Valdez
Pedro Severino
Aviatal Severino
Erik González
José Marmolejos
Sócrates Brito
Jimmy Paredes
Alex Colomé
Jhonny Cueto
Franchy Cordero
Tigres del Licey
Albert Abreu (renovado)
Jonathan Aro
Carlos Contreras (renovado)
Michael Feliz
Elniery García (renovado)
Ofreidy Gómez (renovado)
Ulises Joaquín (renovado)
Radhamés Liz
Reynaldo López
Adonis Medina (renovado)
Anderson Severino (renovado)
Wander Suero (renovado)
César Valdés
Michael De La Cruz
Sergio Alcántara (renovado)
Ramón Hernández (renovado)
Michael De León (renovado)
Domingo Leyba
Arístides Aquino
Dawel Lugo
Luis Barrera (renovado)
Emilio Bonifacio
Domingo Santana
Águilas Cibaeñas
Junior Fernández
Luis González
Williams Jerez
Erick Mejía
Pedro Payano
Richard Rodríguez
Julio E. Rodríguez
Andretty Cordero
Wilmer Difó
Alfredo Reyes
Juan Lagares
Toros del Este
José Adames
Yency Almonte
Miguel Castro
Pedro Fernández
Yaramil Hiraldo
José José
Franklyn Colomé
Gerson Moreno
Félix Peña
Ramón Santos
Michael Ynoa
Jeimer Candelario
Iván Castillo
Jesús Sánchez
Estrellas Orientales
Ronel Blanco
Julián Fernández
Gerónimo Franzuá
Enoli Paredes
Luis Reyes
Raffi Vizcaíno
Robinson Canó
Lewin Díaz
Miguel Sanó (renovado)
Jorge Mateo (renovado)
Raimel Tapia (renovado)
Gigantes del Cibao
Huascar Brazobán
Jimmy Cordero
Wandy Peralta
Fernando Romero
Edgar Santana
Antonio Santos
Bryan Rodríguez
Deivy Grullón
Hanser Alberto (retirado)
Leury García
Marco Hernández
