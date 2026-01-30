Lisarri: “Béisbol español crece con presencia latina ”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director de proyectos de la Unión de Clubes Deportivos de Europa afirmó que la presencia de jugadores latinos ha jugado un papel preponderante en el crecimiento del béisbol en España.

“Parte del éxito alcanzado por el béisbol español se debe a la integración de peloteros de origen latino”, indicó Jesús Lisarri.

Agregó que España cuenta con condiciones climáticas óptimas para practicar esa disciplina.

“Es muy díficl para cualquier jugador latino poder adaptarse en países de climas fríos, además con idioma diferente al español”, explicó. En tal sentido, Lisarri señaló que uno de los objetivos de su visita al país es la de tratar de concenciar a las autoridades y al empresariado del potencial crecimiento de la pelota en España.

Agregó que República Dominicana, Venezuela y Cuba son algunos de los orígenes de los beisbolistas que militan en alguno de los 12 equipos que componen la liga, así como algunas ligas menores.

En tal sentido, Lisarri recordó que durante su gestión como presidente del béisbol español, ese país alcanzó el título de campeón de Europa en la categoría U18 en 2023.

Lisarri aprovechó para anunciar una posible serie entre equipos de la LIDOM.

“Planeamos junto a Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol, organizar un evento histórico, con la celebración de juegos de la liga LIDOM”.