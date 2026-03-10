Lux Mundi y Centro Los Prados ganan Copa Boliche

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Los equipos representativos del colegio Lux Mundi y del Centro Educativo Los Prados conquistaron el primer lugar en sus respectivas categorías durante la jornada inaugural de la Copa Intercolegial de Boliche, evento organizado por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), en las instalaciones del Sebelén Bowling Cente con una destacada asistencia de jugadores, familiares y amantes del deporte. La competencia cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Boliche y del SBC, y se desarrollará durante tres fines de semana.

La representación del Centro Educativo Los Prados se alzó con el primer lugar en la categoría 11-13 años, al derribar 660 pines. El equipo estuvo integrado por Junior Tosent, Diego Vásquez, Armando Vásquez y Natalia García.

El segundo lugar correspondió al colegio Yluminada Mejía Pérez, con 621 pines, mientras que Mis Estrellas ocupó la tercera posición con 613 pines.

En la categoría 8-10 años, el colegio Lux Mundi se llevó los máximos honores con 621 pines, gracias a la actuación de Marco Prats, Liam Polanco, Gamal Díaz y José Ángel Moreta.

El segundo lugar fue para el Colegio APEC Fernando Arturo de Meriño (COFAM) con 566 pines, seguido por Calasanz, que finalizó en la tercera posición con 498 pines.

En la ronda de la categoría juvenil, tres centros educativos lograron su clasificación directa a la final programada para el 21 de marzo: Amador, Saint Michael’s School y Saint Patrick School.

Durante el acto inaugural, Eddy González, director técnico del INEFI, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo deportivo escolar.

“Ver la integración en el deporte entre las escuelas públicas y privadas es algo hermoso, y nuestro director Alberto Rodríguez siempre apoyará estas actividades”, expresó González, quien además resaltó la celebración de la Copa Intercolegial de Boliche.

En la mesa principal del acto estuvieron presentes Eddy González, Francis Soto, presidente de la Federación Dominicana de Boliche; Rolando Sebelén, Alex Prats y Rosalía Guzmán, campeona juvenil, quien recibió una placa de reconocimiento durante la ceremonia.

Marco Prats

El infantil Marco Prats, fue el jugador más destacado en la categoría de 8-10, representando al colegio Lux Mundi.