Machado pega dos jonrones y remolca cinco

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Arizona 12 - Padres 7

El venezolano Ildemaro Vargas produjo cuatro carreras y extendió a 23 su racha de partidos con al menos un imparable, el cubano Lourdes Gurriel puso a los Diamondbacks en ventaja con un doblete de dos carreras en la séptima entrada y los Diamondbacks de Arizona se impusieron ayer domingo 12-7 a los Padres de San Diego para dividir una serie de dos partidos en Ciudad de México.

Por San Diego, el dominicano Manny Machado tronó dos vuelacercas y produjo cinco anotaciones. Su jonrón de tres anotaciones en el quinto inning puso a los Padres (18-9) al frente 6-0.

Machado llegó a cuatro jonrones y cuatro en igual número de partidos de campaña regular en la capital mexicana, luego de sus dos jonrones ante San Francisco en 2023.

Nacionales 2 - Medias Blancas 1

El elevado de sacrificio de CJ Abrams impulsó al corredor automático Daylen Lile desde tercera en la décima entrada; luego, el bateador emergente dominicano José Tena conectó un jonrón solitario y los Nacionales de Washington vencieron 2-1 a los Medias Blancas de Chicago el domingo para su segunda victoria consecutiva en entradas extra.

Tena conectó su primer jonrón de la temporada ante el cerrador dominicano de Chicago Seranthony Domínguez.

Gigantes 6 - Marlins 3

Landen Roupp limitó a Miami a dos imparables en siete entradas y dos tercios de labor y Casey Schmitt conectó un jonrón para tomar la delantera por segundo juego consecutivo, mientras los Gigantes de San Francisco vencieron 6-3 a los Marlins el domingo.

Los Gigantes perdían 3-1 en la sexta entrada el domingo antes de que el dominicano Rafael Devers impulsara a Schmitt con un doble y Drew Gilbert remolcara a Devers con un sencillo para poner el juego 3-3. Devers no había conectado hit en sus 14 turnos anteriores.

Seattle 3 - San Luis 2

Rob Refsnyder retó con éxito un tercer strike y luego pegó un jonrón solitario que le dio la ventaja en la novena entrada a los Marineros de Seattle en la victoria por 3-2 sobre los Cardenales de San Luis el domingo.

El dominicano José Ferrer retiró en orden a los Cardenales en la novena para su primer salvamento de la temporada.

Por Seattle, el dominicano Julio Rodríguez, de 4-1.

Milwaukee 5 - Piratas 0

Kyle Harrison logró un récord personal de 12 ponches y permitió apenas un hit y una base por bolas en seis entradas sin permitir carreras, mientras los Cerveceros de Milwaukee evitaron el domingo la barrida al vencer 5-0 a los Piratas de Pittsburgh.

Los Piratas intentaban completar una barrida en Milwaukee por primera vez desde que ganaron cuatro juegos consecutivos aquí en agosto de 2016. La última barrida de los Piratas sobre los Cerveceros fue en agosto de 2022 en Pittsburgh.

Los únicos hits de Pittsburgh fueron el sencillo del dominicano Marcell Ozuna ante Harrison (2-1) en la segunda entrada y el doble de Nick Gonzales frente a Trevor Megill en la séptima. Los Piratas se poncharon 18 veces.

Por Milwaukee, Gary Sánchez, un sencillo.

Colorado 3 - Mets 1

Colorado evitó quedarse atrás cuando el árbitro robot cambió la base por bolas con las bases llenas de Brett Baty por un tercer strike cantado que puso fin a la entrada en la primera, y el colombiano José Quintana consiguió su primera victoria de la temporada mientras los Rockies enviaron a los Mets a su 14.ª derrota en 16 juegos, venciendo a Nueva York 3-1 el domingo en el primer partido de una doble cartelera.

Por los Mets, el dominicano Juan Soto, de 3-0, con una base por bolas.

Tampa 4 - Minnesota 2

El cubano Yandy Díaz conectó un jonrón como parte de una tercera entrada de cuatro carreras y los Rays de Tampa Bay vencieron 4-2 a los Mellizos de Minnesota el domingo para completar una barrida en la serie de tres juegos. Por Tampa, el dominicano Junior Caminero, de 4-0.

Dodgers 6 - Chicago 0

Justin Wrobleski lanzó seis entradas sin permitir carreras para convertirse en el primer pitcher de Los Ángeles desde 2009 en ganar sus primeras cuatro aperturas, y los Dodgers derrotaron 6-0 a los Cachorros de Chicago el domingo en el cierre de la serie.

Shohei Ohtani conectó un jonrón hacia la banda contraria en el primer lanzamiento de Hoby Milner en la séptima, ampliando la ventaja de los Dodgers a 6-0.

El batazo de 382 pies hacia el jardín entre izquierdo y central fue contra un viento fuerte y cortó una racha de 12 juegos del japonés sin cuadrangular. Se fue de 4-3 con una base por bolas y anotó dos veces.Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández se fue 3-0, una base por bolas y anotó una carrera. Su compatriota Santiago Espinal, de 3-0.

Oakland 2 - Texas 1

Carlos Cortes conectó un triple de dos carreras en la primera entrada, el relevista Justin Sterner salió de un atolladero con las bases llenas y sin outs para preservar una ventaja de una carrera en la sexta, y los Atléticos vencieron por 2-1 a los Rangers de Texas el domingo en el juego decisivo de su serie.

Boston 5 - Orioles 3

El venezolano Willson Contreras conectó su sexto jonrón de la temporada y el segundo en igual número de juegos, y los Medias Rojas de Boston respondieron el domingo al despido del mánager Alex Cora con una victoria de 5-3 sobre los Orioles de Baltimore.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo añadió su quinto cuadrangular del año.

Toronto 4 - Cleveland 2

El dominicano Jesús Sánchez despachó jonrón y remolcó carreras, mientras que Vladimir Guerrero Jr. bateó de 4-3 en la victoria de los Azulejos de Toronto por 4-2 sobre los Guardianes de Cleveland.

Detroit 8 - Cincinnati 3

Los Tigres de Detroit vencieron 8-3 a los Rojos de Cincinnati.

Elly De la Cruz bateó de 4-1 por los Rojos.