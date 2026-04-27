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El padre Rogelio Cruz denunció este lunes que los trabajos que se realizan en las instalaciones de la discoteca Jet Set están contaminando pruebas clave relacionadas con el caso y podrían afectar el proceso judicial contra Antonio y Maribel Espaillat.

En ese sentido, afirmó que se ha solicitado la intervención de la fuerza pública para detener las labores en el lugar, al considerar que se trata de una actuación que altera evidencias fundamentales desde el inicio de la investigación.

“Es una actuación criminal porque están alterando las pruebas que pueden, en ese caso, llevar a la condenación de la familia Espaillat, a lo que se merece por la magnitud de este acto”, sostuvo.

Rogelio Cruz denuncia alteración de evidencias en Jet Set: ¿Qué pide a la Procuraduría?

El sacerdote informó que la Diócesis Padre Montesinos entregará una comunicación formal a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en la que exige el retiro de todos los elementos que actualmente permanecen en la zona cero del centro nocturno.

“Nosotros vamos a entregar esta comunicación como Diócesis Padre Montesinos, a la procuradora, exigiendo precisamente que retiren todos los elementos de allá”, indicó.

Al ser cuestionado sobre por qué se realizan esos trabajos en una escena que, a su juicio, aún debería estar bajo custodia, respondió que existe complicidad entre sectores de la justicia y los involucrados.

“Por la complicidad que existe precisamente entre la misma justicia y lo que nosotros hemos dicho desde el principio, negación de justicia, pues, por lo tanto, ahí se demuestra una vez más que la justicia, por más que quiera, permitiendo en este caso que contaminaran ese lugar, está de parte de quién, de la familia Espaillat”, manifestó.

Asimismo, reiteró su desconfianza en el proceso judicial. “No confiamos en el proceso”, enfatizó.

Finalmente, llamó a la procuradora a actuar con firmeza, al recordar que tiene la autoridad para intervenir en el caso.

“La procuradora entonces que actúe, porque ella tiene el poder”, concluyó.