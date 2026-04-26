Boston Red Sox: Alex Cora fuera como mánager tras un inicio decepcionante

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BOSTON (AP) — El mánager de los Red Sox, Alex Cora, quien llevó a una plantilla con Mookie Betts, Xander Bogaerts, Rafael Devers y Chris Sale a la temporada más exitosa en la historia de la franquicia y luego tuvo problemas para ganar con las alineaciones de menor nivel que los reemplazaron, fue despedido el sábado con Boston nuevamente sumido en el último lugar de la División Este de la Liga Americana.

Cora, quien fue jugador de cuadro en el equipo campeón de la Serie Mundial de los Red Sox en 2007 y los dirigió a un récord de franquicia de 108 victorias y otro título en 2018, será reemplazado de forma interina por Chad Tracy. Chad Tracy, quien desarrolló su carrera en las ligas menores y cuyo padre, Jim Tracy, fue mánager de las Grandes Ligas durante 11 temporadas con los Dodgers, Pirates y Rockies, dirigía al equipo afiliado de los Red Sox en la Triple-A, Worcester, en la Liga Internacional.

“Alex Cora llevó a esta organización a una de las mejores temporadas en la historia de los Red Sox en 2018, y por eso, y por los muchos años que siguieron, siempre le estaremos profundamente agradecidos”, dijo el propietario John Henry en un comunicado. “Ha tenido un impacto duradero en este equipo y en esta ciudad. Ha sido un líder dentro y fuera del campo de juego de muchas maneras importantes”.

Los Red Sox (10-17) hicieron el anuncio el sábado después de una victoria de 17-1 en Baltimore sobre los Orioles que rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas, incluyendo una barrida de tres juegos en Fenway Park por parte de su archirrival, los Yankees de Nueva York .