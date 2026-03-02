“Majestuoso” luce Estadio Quisqueya

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El Estadio Quisqueya, tras caer el último out de la serie final de la pelota invernal a finales de enero pasado, fue sometido de inmediato a un proceso de remodelación en varias áreas, de cara a la serie de dos juegos que jugarán mañana y el miércoles, entre la Selección Nacional de Béisbol y el equipo de los Tigres de Detroit, de la Liga Americana.

La información la dio conocer el ingeniero Reyni Serrano, al conversar con redactores de HOY.

Manifestó que un equipo supervisor de las Grandes Ligas estuvo laborando, mientras un grupo de empleados, todos dominicanos, hicieron las labores de terreno, con la colocación de algunas colchas, las butacas que necesitaban reparación y en los bleachers.

Expresó que la Major League Baseball (MLB), Lidom y el Gobierno dominicano acondicionaron las instalaciones del Estadio Quisqueya, en el Ensanche La Fe.

“El torneo de Lidom se acabó el 27 de enero y nosotros, con MLB, iniciamos los trabajos el 28 para acondicionar el estadio, para los juegos del equipo dominicano que estará en el Clásico Mundial y los Tigres de Detroit”, dijo Reyni Serrano, administrador del Estadio Quisqueya.

Expresó que se trabajó en la fertilización y top dressing a la grama del parque. También dijo que se le dio mantenimiento a los baños, así como el cambio de aproximadamente 21 colchas en los jardines.

Serrano acotó que el cuerpo de ayudantes de la MLB realizó algunos trabajos específicos en el montículo y home play.

“Nosotros, en esta ocasión, no trabajamos el home ni el montículo, eso lo realizó el personal de la MLB, ya que ellos tienen unas coordenadas y esquema diferente”.