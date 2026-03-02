Gobierno de LA desborda expectativas con 537,695 empleos creados

Creado: Actualizado:

Aunque el PIB real desaceleró a 2.1% el pasado año, el crecimiento fue con creación de empleos, las estadísticas muestran que el mercado laboral sumó 33,915 nuevos ocupados netos, mejorando la calidad del trabajo, los formales promediaron 45.9% y 54.1% los informales.

La economía entró al 2026 con más ocupados que nunca, 5,139,951 trabajadores; también el número de desocupados descendió a 273,417, hasta 5.1% de la población económicamente activa o fuerza de trabajo.

En lo que sigue reconstruyo y analizo la evolución del empleo durante los seis años y tres meses, periodo 2019-2025, uso estadísticas mercado laboral provenientes de la encuesta trimestral del Banco Central.

Pese a los choques externos inesperados que se produjeron en el mencionado periodo, comenzando con la crisis sanitaria Covid-19, pasando por la brutal inflación mundial que siguió, guerras y conflictos entre potencias, el mercado laboral evolucionó de manera positiva en un contexto de robusto crecimiento, acumulado el volumen del PIB real aumentó 25.7% y 3.7% como promedio anual, entre 2019 y 2025; no obstante, reducirse en -7.9% en 2020, por cierre de las actividades económicas durante meses por la crisis sanitaria Covid-19.

Tuvimos un crecimiento de la economía intensivo en empleo, en el periodo la tasa media de crecimiento (1.4%) de los desocupados no se alejó de la del del PIB real (3.7%), haciendo que República Dominicana arrebatara a otro país la corona que lo certifica como el país de mayor crecimiento en la región, alcanzando su ingreso per cápita en dólares el nivel de los países más desarrollados.

El análisis que sigue de las estadísticas del mercado laboral da cuenta que el gobierno de Luis Abinader desbordó las expectativas, la economía creó 537,695 empleos en seis años y tres meses, el volumen total de ocupados, de 4,716,189 a 5,168, 878, y la tasa de desocupados se redujo nueve décimas, de 6.0% a 5.1%, desde el tercer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2025.

Del análisis comparado de las estadísticas se extrae, uno, respecto a la población económicamente activa o fuerza de trabajo (5,009,247), la ocupación (4,716,189) representó 94.2% y 5.8% la desocupación (293.058) en 2019, y en 2025 fue superior la ocupación (5.168.878) en 452,689, en ocho décimas de punto, por la fuerza laboral (5.442.296), de la que estuvo ocupada (5.168.878) un 95% y 5.0% desocupada (273.417).

Es decir, mientras la población activa o fuerza de trabajo aumento un 8.7%, la ocupación lo hizo en nueve décimas más, en 9.6%, y la desocupación se redujo en -6.71%

Dos, el numero (537,695) de empleos creados fue superior al aumento (433,049) de la población activa o fuerza de trabajo en 104,646 personas, en un 24.2%.

Tres, un aspecto que da robustez a esa creación de empleo es que se produjo en todos los sectores de la economía.

Cuatro, los jóvenes encontraron oportunidades de trabajo, las estadísticas muestran un importante crecimiento porcentual de los ocupados entre 16 y 24 años en los tres últimos trimestres.

Quinto, respecto a la calidad del empleo creado, disminuyó el informal, de 54,8% a 54,2%, y aumentó el formal, de 45,2% a 45,8%, entre 2019 y 2025.

Y sexto, como en 2025 la población en edad de trabajar (16 a 64 años) aumentó en 563,579 personas y la población activa o fuerza de trabajo en 433,049, comparado con el año 2019, la tasa de actividad de este grupo de edad, que es la más significativa, aumentó siete décimas de punto, de 65,4% en 2019 a 66.1% en 2025.