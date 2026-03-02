Encomiable trabajo de Induban

Creado: Actualizado:

El programa “Café Creciente” que desarrolla Industrias Banilejas en procura de revitalizar la producción nacional y reducir la importación, merece el reconocimiento.

La producción de café criollo, que durante la década de 1970 sobrepasó el millón de quintales, en los años 2015-2016 apenas produjo 90 mil quintales, como consecuencia del ataque de plagas (broca) y enfermedades como la roya que hicieron estragos en la altamente susceptible variedad típica, predominante en el país.

Se estima que República Dominicana tiene 1.2 millones de tareas sembradas del aromático grano y que 25 mil familias viven de la caficultura.

“Café Creciente” que impulsa Induban en Rancho Arriba, San José de Ocoa, se va enfoca en la introducción y evaluación de nuevas variedades resistentes y altamente productivas, a los fines de renovar las viejas plantaciones. Reciben apoyo del Instituto del Café de Costa Rica y asesoría técnica de Colombia y Brasil.