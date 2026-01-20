Manny Ramírez con baja votación en su último año en las papeletas de votación para el Salón de la Fama

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

A juzgar por los resultados de las votaciones de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés), todo luce indicar que Manny Ramírez será eliminado de las papeletas de votación en su décimo y último año para poder lograr obtener el mínimo requerido (75 %), a fin de ser electo al Salón de la Fama de Cooperstown.

Hasta el momento se han hecho públicas 215 boletas, las cuales representan el 50.7 % de un total de 424 boletas. Se necesita un mínimo de 318 boletas (75 %) para ser electo.

ALEX RODRIGUEZ

Ramírez ha sido favorecido con 86 de las 215 boletas dadas a conocer, para un porcentaje de apenas 40%.

En lo que respecta a Alex Rodríguez, ha recibido 92 de 215 votos, para un 42.8%. Rodríguez está en su quinto año en las papeletas de votación.

Beltrán y Jones siguen sólidos en votaciones para el Salón de la Fama de Cooperstown

El puertorriqueño Carlos Beltrán y el curazoleño Andruw Jones siguen firmes en las votaciones y todo luce indicar que de mantenerse la proyección en base al ritmo actual de las votaciones, ambos jugadores serán electos con más del 75 % mínimo requerido para ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown.