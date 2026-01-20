RD en la cita clave de Fitur para el turismo

Creado: Actualizado:

El encuentro internacional que anualmente reúne en Madrid a la diversidad de entes de la gran industria de viajes y entretenimientos se convierte nuevamente desde mañana en el espacio que República Dominicana más utiliza para mostrar su vigoroso músculo de líder de esta actividad en el Caribe. Estará a cargo de una formidable representación público-privada en correspondencia con la importancia adquirida por la actividad turística a través de los últimos años; convertida en motor de la economía que sustenta decenas de miles de empleos en infraestructuras hoteleras, sitios de recreo y para una gama local de proveedores de bienes y servicios para vacacionistas. Una fuente de beneficios de supremo valor para el país que al mismo tiempo obliga a preservar sus estándares de calidad con el rigor de normativas que mantengan en alto el prestigio dominicano como destino ambientalmente respetuoso de recursos naturales y de costos razonables para excursionistas de cara a la competencia en que se participa con otros receptores regionales de flujos de visitantes dispuestos a aprovechar situaciones de perfil negativo para explotarlas en su beneficio.

Un liderazgo que debe salir fortalecido de los contactos de delegaciones nacionales con misiones empresariales y especialistas de negocios que a partir de mañana serán posibles para ensanchar horizontes, resaltar las promisorias condiciones que caracterizan a la República Dominicana para recibir cada vez más turistas.

Demostradamente, es el punto geográfico bañado por el mar de las Antillas y el océano atlántico de mayor índice de inversiones hoteleras en esta parte del mundo con tendencia a superar a otros paraísos para visitantes.

El país debe seguir siendo visto en el exterior como un lugar privilegiado por la naturaleza y por su hospitalidad, excelentemente gestionado por su Estado y la iniciativa privada-dominicana y de inversionistas extranjeros- lo que explica su poder de atracción sobre las grandes firmas hoteleras y tour-operadoras incluyendo las líneas de cruceros que más multitudes desplazan por la cuenca del Caribe, atraídas por la ampliación de facilidades portuarias para despertar más interés por estos encantos tropicales.