Marileidy presidirá Comité de los Juegos de la Mujer

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, declaró que la primera actividad de la entidad será la organización y montaje de los Juegos de la Mujer que tendrá este año grandes innovaciones, entre ellas, quienes trabajarán en el comité organizador.

Reveló que la medallista olímpica y campeona mundial en los 400 metros planos, Marileidy Paulino será la presidenta del Comité Organizador de los Juegos Deportivos de la Mujer que organizará para montarse del 19 al 22 de marzo próximo, anunció el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz.

Manifestó que la Senadora de la Provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortíz, estará como secretaria ejecutiva del comité, así como otro nutrido grupo de mujeres que está seguro harán un gran trabajo. Recalcó que se celebrará del 30 de marzo al 4 de abril los Juegos de Semana Santa, mientras que del 6 al 14 de junio se montarán los Juegos Juan Pablo Duarte en la ciudad de Nueva York, en su segunda versión.

"Yo trato de nutrirme del conocimiento de las personas del ámbito deportivo que tienen gran experiencia que yo para ver claro el camino que estamos recorriendo", sostuvo.

Apuntó que los Juegos de la Mujer se efectuaron por primera vez en la gestión del exministro de Deportes, Jaime David Fernández y es justo darle continuidad porque en el país hay muchas mujeres valiosas en la sociedad, al igual que en el deporte, que han puesto en alto la bandera tricolor.

Comentó que la mujer es un símbolo de la dominicanidad y por eso en la gestión que encabeza desea brindarle el verdadero sitial que se merecen todas, las mujeres deportistas y las mujeres de toda la sociedad. “Vamos a vivir una gran experiencia con ese evento”, dijo Cruz.