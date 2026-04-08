Marte saluda COI por regular a las mujeres en torneo

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El presidente de la Confederación Norte-Centroamérica y del Caribe de Voleibol y primer vicepresidente de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, saludó la decisión tomada por el Comité Olímpico Internacional (COI) en marzo pasado sobre su nueva política de protección de la categoría femenina en el deporte olímpico, donde solo las mujeres biológicas podrán competir en ellas, una norma que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Aplaudimos de manera tajante esa decisión del COI que fue dada a conocer hace pocos días atrás por su presidenta, Kirsty Coventry”, recalcó.

Asimismo, Marte Hoffiz recordó que, en el 2018, la Norceca, luego de un proceso de consultas con reputados abogados, adoptó una resolución sobre la elegibilidad de las jugadoras y quedó plasmada.

La XVII Copa Panamericana Femenina Senior 2018 es una competición internacional intercontinental reservada exclusivamente a jugadoras nacidas como mujeres. .