Martínez encesta 24 en triunfo de Villa

Publicado por JOSÉ LUIS BAUTISTA Creado: Actualizado:

Especial paraHoy

La Vega. Luis Martínez encestó 24 puntos con 11 rebotes en la victoria anoche de la Villa 95-93 sobre Potros de La Matica, en el inicio de la segunda ronda del TBS La Vega en su edición número 31.

La tropa ganadora dominó los cuartos 23-28, 28-25, 22-20 y 22-20, respectivamente para alcanzar apretadamente la victoria.

Además de Martínez, jugador U-25, el nativo Jhon Feliz consiguió encestar 24 puntos con nueve rebotes, Gelvis Solano 14 con cinco asistencias, Henry Feliz y Randy Santos con 10.

Por los Potros de La Matica, Bryan Rosado coló 25 puntos y haló 10 balones, Brayan Ramírez marcó 24 con siete asistencias,Arnnet Moultrie anotó 19 puntos con 11 rebotes y Terry Larrier agregó 15.

Para este sábado, a las 5;00 de la tarde en el Pabellón bajo techo “Fernando Teruel” se medirán Villa y Parque Hostos y a segunda hora Enriquillo y Dosa.

El evento cuenta con el patrocinio del Ministerio de Deportes, Banreservas , Ministerio de Turismo, Idopril, Ministerio de Agricultura, Egehid, Indotel, Presidencia de la República, Induveca, Cervecería Vegana, Ayuntamiento de La Vega, Cooperativa Vega Real, Farmacias El Sol, Alaver y Auto Mayella.