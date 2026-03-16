Mbappé listo para regresar al Real Madrid contra el Manchester City

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El delantero Kylian Mbappé está listo para regresar tras su lesión, mientras el Real Madrid busca eliminar al Manchester City en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones el martes.

Mbappé no pudo jugar por una lesión de rodilla en la victoria del Real Madrid por 3-0 sobre el City en el partido de ida disputado en Madrid la semana pasada.

Pero el delantero francés, que ha marcado 38 goles en 33 partidos esta temporada, está listo para jugar en el Etihad Stadium.

"Mbappé está listo para jugar", declaró el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a la prensa el lunes.

"Tengo muchas ganas de verlo de vuelta en el campo, de disfrutar viéndolo jugar, de ver cómo marca los goles que marca. Por supuesto que será importante".

El centrocampista inglés Jude Bellingham también viajó con la plantilla del Real Madrid para continuar su recuperación de una lesión en el isquiotibial, pero aún no está listo para jugar contra el City.

"Bellingham quería venir con sus compañeros", dijo Arbeloa.

"Me alegra mucho verlo cada vez más integrado al equipo. Es importante que esté con sus compañeros, durante la charla y en el descanso será uno de los líderes, como siempre".

Se espera que el Real Madrid elimine al City de la Champions League por tercera temporada consecutiva tras conseguir una ventaja considerable en el partido de ida.

El defensa del Real Madrid, Antonio Rüdiger, cree que la clave de la victoria reside en impedir que el delantero del City, Erling Haaland, recupere su mejor forma tras una mala racha reciente.

"Jugar contra jugadores como Haaland es un auténtico placer", afirmó Rüdiger.

Me gusta la batalla física, la quiero y la necesito, igual que él. La espero con ansias.

"Es un delantero de clase mundial, muy fuerte, y me gustan este tipo de duelos".

Rüdiger reconoció su estilo combativo al responder a las recientes declaraciones del defensa del Getafe, Diego Rico, sobre su conducta.

Rico afirmó que Rüdiger le había propinado una "agresión" en una entrada a principios de este mes.

"En cámara lenta se ve terrible, pero por la acción en sí y también por lo que dijo el jugador, fue como si casi lo matara", declaró Rüdiger.