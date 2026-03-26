MLB registra la menor presencia de peloteros nacidos fuera de EE. UU. desde 2002

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El porcentaje de jugadores nacidos fuera de los 50 estados en las Grandes Ligas de Béisbol descendió a su nivel más bajo desde 2002, mientras que los 14 provenientes de Japón representan la cifra más alta desde 2010.

Según informó la oficina del comisionado el jueves, entre los 948 jugadores que conformaban las plantillas activas y las listas de lesionados y restringidos del día inaugural, había 247 jugadores de 16 naciones y territorios fuera de los 50 estados. El 26,1% representa una disminución con respecto al 27,8% del año pasado y es el más bajo desde el 26,1% de 2002. El máximo, del 29,8%, se registró en 2017.

El total de este año representa una disminución de 23 jugadores con respecto a 2023, cuando se alcanzó el máximo de 270 en una temporada con plantillas activas de 26 jugadores.

En 2024 y 2025, hubo jugadores de 18 naciones y territorios fuera de Estados Unidos, una cifra inferior al máximo de 21 alcanzado en 2018.

La República Dominicana lideró la lista de países fuera de Estados Unidos con 93 jugadores, una disminución respecto a los 100 del año pasado y los 110 de 2020.

Venezuela, tras ganar su primer título del Clásico Mundial de Béisbol, ocupó el segundo lugar con 60, tres menos que el año anterior.

Tatsuya Imai, Munetaka Murakami y Kazuma Okamoto se unieron a estrellas como Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto para aumentar el total de Japón, que el año pasado fue de 12. El máximo de Japón fue de 16 en 2008.

Cuba registró 20 casos, una cifra inferior al récord de 26 del año pasado. Canadá obtuvo 17, igualando su mejor marca desde 2013.

Puerto Rico tuvo 14, seguido de México (siete), Curazao (cuatro), Panamá (cuatro), Colombia y Corea del Sur (tres cada uno), y Aruba, Bahamas, Honduras, Nicaragua y Taiwán (uno cada uno).