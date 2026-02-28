Mevin Gene gana la cuarta etapa y Paredes sigue líder

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Mevin Gene, de Guadalupe, se impuso ayer en el circuito cerrado del Parque Mirador Sur, cuarta etapa de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional.

Gene, del Team CAMA (Guadalupe), recorrió los 140 kilómetros (14 vueltas) con tiempo de 3 horas, 05 minutos y 33 segundos, acompañado en la llegada de Luke Mullis (City Bike Miami) y Mathieu Pellegrini (Team Madras Cycling).

Por su parte Wilmar Paredes, del Team Medellín, entró en el pelotón a cinco segundos de los líderes de la etapa y se mantiene al frente de la clasificación general con un acumulado de 12:00.08. Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago) le sigue a 32 segundos y James Schurman (City Bike Miami) se ubica a 50.

La versión 47 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional es organizada por la Federación Dominicana de Ciclismo, que preside Jorge Blas Díaz, y el ministro administrativo de la presidencia Andrés Bautista es el presidente del Comité Organizador.

El certamen tiene el respaldo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Deportes, Banreservas, Seaboard y Comedores Económicos.

La justa también cuenta con el apoyo y colaboración de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, Sistema 911, Digesset, Politur y Comité Olímpico Dominicano.

Jornada hoy

La penúltima etapa será hoy en el recorrido Santo Domingo-Circunvalación Santo Domingo Norte de 138 kilómetros.

El giro dominicano concluye mañana con un circuito en el área monumental en Santiago.

El Team Medellín es el líder por equipos con 36:06.21 y le sigue Hino One La Red con 36:11.53

Jadián Neaves (Bara Cycling) es el mejor Sub-23 con 12:09.36.