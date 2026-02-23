La Vuelta Ciclística Independencia arrancará mañana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los 24 equipos que competirán en la edición 47 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional están listos para la apertura mañana de la justa que organiza la Federación Dominicana de Ciclismo (Fedoci).

La información la ofreció el presidente de Fedoci, Jorge Blas Díaz, quien destacó que ya llegaron los 14 equipos extranjeros para unirse a los 14 nacionales.

El ministro Administrativo de la presidencia Andrés Bautista funge como presidente del Comité Organizador.

Blas Díaz recordó que la competencia se llevará a cabo con seis etapas y la misma se extenderá hasta el 1 de marzo.

El justa cuenta con el respaldo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Deportes, Banreservas, Seaboard y Comedores Económicos. También cuenta con el apoyo y colaboración de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, Sistema 911, Digesett, Politur y Comité Olímpico Dominicano.

Los equipos nacionales son: Inteja Cycling Team, Asocisa/Santiago, San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Team La Romana, Club Fénix, Verrazano/Santiago, El Boro Cycling Team, R 2 R Cycling Team y Asocipe/Moca.

Entre los extranjeros se encuentran CAMA CCD (Guadalupe), Pegasus Texas (USA), Esparza Training (México), Team JCO (San Martin), Team Medellín (Colombia), City Bikes Miami (USA) y Orígenes Coffee-HYF (Colombia).