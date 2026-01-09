Miguel afirma taekwondo aportará medallas

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, Miguel Camacho, se mostró seguro de que esa disciplina tendrá un buen desempeño en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Nuestros atletas se están preparando y la tradición ha sido que el taekwondo saque la cara por el país y Santo Domingo 2026 no será la excepción”, dijo.

Agregó que los competidores dominicanos están muy conscientes de su responsabilidad, máximo cuando se trata de un evento que se celebrará en “nuestro país”.

Recordó que en la edición anterior de los Juegos, San Salvador 2023, República Dominicana fue sede del torneo de taekwondo. “En esa ocasión nuestros muchachos registraron un buen desempeño y el reto ahora es mucho mayor, porque estaremos en casa”, dijo.

Agradece a Luis Abinader.

Por otra parte, Miguel Camacho manifestó su agradecimiento al presidente Luis Abinader por haber dispuesto la construcción del pabellón de taekwondo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

“El presidente está haciendo justicia con un deporte que tiene medallistas a todos los niveles, incluido Juegos Olímpicos”, expuso. Recordó que taekwondo llevaba años luchando por una instalación.