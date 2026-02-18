Mikaela Shiffrin se convierte en tres veces campeona olímpica

Publicado por AP Creado: Actualizado:

La atleta Mikaela Shiffrin se encontraba en lo más alto del podio olímpico, mirando casi con incredulidad la medalla de oro que colgaba de su cuello.

La estrella estadounidense del esquí no solo había ganado una carrera de eslalon para poner fin a su sequía de ocho años sin medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno y consolidar su estatus como, sin duda, la mejor esquiadora alpina de todos los tiempos.

También había ganado una batalla consigo misma.

"Es como", dijo Shiffrin, antes de hacer una pausa, "... nacer de nuevo".

Compitiendo en lo que ella describió como un "estado espiritual", Shiffrin realizó dos carreras dominantes en condiciones magníficas entre los escarpados picos de los Dolomitas para ganar por una impresionante diferencia de 1,50 segundos, convirtiéndose en la primera esquiadora estadounidense en ganar tres medallas de oro en esquí alpino.

En escenas emotivas después de la carrera, Shiffrin, de 30 años, fue abrazada por Camille Rast de Suiza, quien se llevó la plata, y la medallista de bronce Anna Swenn Larsson antes de luchar contra las lágrimas mientras se acercaba a su madre y entrenadora, Eileen, para un abrazo largo y profundo junto al área de meta.

Fue el margen de victoria más grande en cualquier evento de esquí alpino olímpico desde 1998 y el tercero más grande en eslalon femenino, el evento que ganó con solo 18 años en Sochi en 2014 para apuntalar su creciente estatus como superestrella del esquí.