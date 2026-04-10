Los Mina iguala serie final al vencer a Trenes en el TBS

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El escolta Gerald Abreu debutó con 31 puntos y siete rebotes en el triunfo del miércoles de los Leñeros de Los Mina 112-106 sobre los Trenes de Santo Domingo Norte, en el segundo partido de la serie final del X Torneo de Basket Superior de la Provincia Santo Domingo, disputado en el polideportivo del club Crom de Villa Mella.

Abreu, refuerzo capitalino, accionó en 23:26 minutos, lanzó de 12-6 de campo, de 7-4 del arco de tres y de 7-7 en lances libres, en la que lideró a otros cuatro compañeros que anotaron cifras dobles, con Joni Liriano anotando 19 tantos, cuatro capturas y repartió seis asistencias.

A los estelares jugadores Abreu y Liriano le secundaron Miguel Evangelista con 12 puntos, Andy Aquino hizo un doble-doble de 11 tantos más 10 rebotes, Bryan Luciano 11, el refuerzo sancristobalense José -Tongo- Corporán aportó ocho y seis asistencias y Willy Batista ocho.

Por los Trenes, Yeickson Montero fue el mejor anotador con 21 puntos y ocho rebotes, Miguel Carmona 18 encestes, seis atrapadas y cuatro asistencias, Randy Bautista 17 dígitos y nueve pases, Braddy Brazobán 11, Luiggy de la Rosa y Kelvin Furcal ocho cada uno. Hoy sigue la serie.