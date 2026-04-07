Felipe Payano: Actuación de Yaxel Lenderborg llena de orgullo al deporte dominicano

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La actuación del dominicano Yaxel Lenderborg en el triunfo de los Michigan Wolverines este lunes en el “March Madness” de la NCAA, tras vencer 69-63 a los UConn Huskies, ha llenado de orgullo al deporte de la República Dominicana.

Así lo afirmó Felipe Payano, miembro titular de la Secretaría de Deportes de la Fuerza del Pueblo, integrante de la dirección política y exministro de Deportes, quien adelantó que el baloncestista ya se perfila como una posible selección en el próximo draft de la NBA, previsto para junio.

“Lenderborg se convirtió en cuarto jugador dominicano que se corona campeón en la NCAA; ya lo habían hecho Eloy, Charlie Villanueva y Al Horford, en dos ocasiones con Florida… Por eso felicitamos al jugador, a sus padres, Okaris Lenderborg y su madre, Yisel Raposo, por este gran acontecimiento”, dijo.

Comentó que en la campaña el dominicano logró ser campeón nacional de la NCAA, fue electo en el All-American por consenso y Jugador del Año de la Big Ten en 2026.

Asimismo, agregó que el presidente del Partido Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, le dio mucho seguimiento a cada partido de Yaxel Lenderborg y también le extendió una calurosa felicitación porque colocó la bandera tricolor en el punto más alto, para orgullo de todos.

“Todos conocen que compartí por años con el amigo y exselección nacional de basket, Okaris Lenderborg, en los torneos superiores del Distrito y como refuerzo en los pueblos, y conozco de su labor de padre junto a su esposa, Yisel, una exreina del Caribe, en sus primeros años, quienes fueron protegidos por el Programa PARNI en aquellos momentos”, afirmó Payano.

Indicó que el pueblo dominicano le dio mucho seguimiento a los partidos del atleta criollo, quien este lunes jugó totalmente lastimado de un tobillo y en una rodilla; sin embargo, fue el que más minutos jugó, con 36, y el segundo en puntos, con 13, lo que habla de su corazón de guerrero y su compromiso por la Universidad de Michigan, que no ganaba un título desde 1989.