MLB: Las series más emocionantes del fin de semana del 17 a 19 de abril

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

A medida que la temporada 2026 de la MLB se acerca a finales de abril, la jornada de este fin de semana (del 17 al 19 de abril) ofrece una combinación de rivalidades divisionales de alto riesgo e interesantes enfrentamientos interligas.

Bravos de Atlanta vs. Filis de Filadelfia

La rivalidad entre estos dos equipos es feroz. Los Bravos llegan a Filadelfia con la intención de mantener su ventaja divisional, mientras que los Filis están desesperados por recortar distancias en casa.

Esta serie a menudo se siente como octubre en pleno abril.

Marineros de Seattle vs. Rangers de Texas

El viernes por la noche se presenta posiblemente el mejor duelo de lanzadores del fin de semana.

Jacob deGrom, dos veces ganador del premio Cy Young, subirá al montículo por Texas, enfrentándose al incansable Logan Gilbert de Seattle. En una división tan reñida como la Oeste de la Liga Americana, cada juego entre estos dos cuenta como un doblete.

Yankees de Nueva York vs. Reales de Kansas City

Los Yankees siguen apoyándose en sus estrellas emergentes, incluido Cam Schlittler, quien ha sido una revelación al comienzo de esta temporada con 30 ponches.

Se enfrentan al veterano Michael Wacha, quien llega al Bronx con una efectividad casi imperceptible de 0.43.

Blue Jays de Toronto vs. Diamondbacks de Arizona

Los Diamondbacks han tenido un comienzo arrollador, liderados por Michael Soroka, quien luce completamente revitalizado con un récord de 3-0. Los Blue Jays buscan recuperar su ritmo como visitantes tras un inicio de mes complicado.