La NACAC celebra evento sobre Inclusión de Género

La Asociación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACAC), organizó con éxito la Conferencia y Banquete sobre Diversidad e Inclusión de Género, titulada "Equidad en Movimiento", en Hamilton, aquí.

La periodista Carmen Cecilia Suero Castillo, colaboradora de la Federación de Atletismo y de la Comisión Mujer y Deporte del COD represento al país donde asistieron 21 delegados de 12 países. Se impartieron talleres por profesionales con amplia experiencia como "Involucrando a las jóvenes en el deporte, “Protección”, “Entrenadores y Árbitros” – Shona Palmer, Devon Bean y la Dra. Wendy Truvillion (EE. UU.).