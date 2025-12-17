En Bermudas
La NACAC celebra evento sobre Inclusión de Género
El orador principal, Asafa Powell lo fue el velocista de élite jamaicano, quien pronunció un inspirador discurso
La Asociación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACAC), organizó con éxito la Conferencia y Banquete sobre Diversidad e Inclusión de Género, titulada "Equidad en Movimiento", en Hamilton, aquí.
La periodista Carmen Cecilia Suero Castillo, colaboradora de la Federación de Atletismo y de la Comisión Mujer y Deporte del COD represento al país donde asistieron 21 delegados de 12 países. Se impartieron talleres por profesionales con amplia experiencia como "Involucrando a las jóvenes en el deporte, “Protección”, “Entrenadores y Árbitros” – Shona Palmer, Devon Bean y la Dra. Wendy Truvillion (EE. UU.).