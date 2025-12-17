Santo Domingo 0ºC / 0ºC
La NACAC celebra evento sobre Inclusión de Género

El orador principal, Asafa Powell lo fue el velocista de élite jamaicano, quien pronunció un inspirador discurso

Cecilia Suero y Asafa P.

La Asociación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACAC), organizó con éxito la Conferencia y Banquete sobre Diversidad e Inclusión de Género, titulada "Equidad en Movimiento", en Hamilton, aquí. 

La periodista Carmen Cecilia Suero Castillo, colaboradora de la Federación de Atletismo y de la Comisión Mujer y Deporte del COD represento al país donde asistieron 21 delegados de 12 países. Se impartieron talleres por profesionales con amplia experiencia como "Involucrando a las jóvenes en el deporte, “Protección”, “Entrenadores y Árbitros” – Shona Palmer, Devon Bean y la Dra. Wendy Truvillion (EE. UU.).

