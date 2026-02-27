Náutico Santo Domingo celebra Torneo Pesca Infantil

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Boca Chica, Santo Domingo. Con rotundo éxito, el Club Náutico de Santo Domingo celebró la sexta edición del esperado Torneo de Pesca Infantil, con la participación de un centenar de pequeños pescadores en edades comprendidas entre los 2 y 12 años.

La justa tuvo como escenario los muelles de la Casa Club de este municipio y desde tempranas horas del sábado pasado, los muelles se llenaron de entusiasmo, sonrisas y espíritu deportivo, en una jornada diseñada para fomentar el amor por la mar, la pesca responsable y la sana convivencia familiar.

Los niños, acompañados de sus padres o tutores, demostraron gran destreza, paciencia y alegría durante toda la actividad.

La dinámica es enseñar la pesca deportiva a los más pequeños, siendo el slogan del torneo: “captura, libera y celebra”. A todos los participantes se les orienta en la importancia de preservar el entorno marino y sus especies.

La justa infantil se realizó bajo los lineamientos de la International Game Fishing Association (IGFA) y con entrenamiento a cargo de un grupo de voluntarios del Caroll Morgan School.

Un aspecto especial del evento consistió en reconocer a todos los participantes como ganadores, recibiendo sus medallas en medio de aplausos y emoción. Esto reafirma el mensaje de inclusión, compañerismo y celebración del esfuerzo.

La jornada también contó con rifas de atractivos premios y un divertido show infantil que mantuvo a los pequeños entretenidos con música, animación y grandes sorpresas.

El torneo se consolida como una de las actividades familiares más esperada del calendario del club, promoviendo valores como el respeto por el medio ambiente, la disciplina y el trabajo en equipo.