NBA tomará medidas severas para prevenir el "tanking"

La NBA avanza con la esperanza de implementar nuevas políticas para la próxima temporada que den a los equipos muchas menos razones para perder el juego, según informaron el jueves dos personas con conocimiento de los planes.

El comisionado Adam Silver, quien declaró el fin de semana pasado en el evento All-Star de la liga que "todas las soluciones posibles... para detener este comportamiento" están sobre la mesa, detalló varias opciones posibles a los gerentes generales de la liga en una llamada el jueves, según informaron las personas que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la liga no ha anunciado públicamente ningún plan específico.

ESPN fue el primero en informar que Silver habló con los gerentes generales sobre los planes de la liga.

No hay nada definitivo y una de las personas que habló con AP afirmó que ya hay muchas ideas sobre la mesa. Entre ellas, fijar las probabilidades de la lotería para una fecha determinada, sin que los equipos tengan motivos para no intentar ganar en las últimas semanas de la temporada.

Es probable que el asunto se aborde con más detalle en una reunión de la Junta de Gobernadores el próximo mes.

El tanking ha sido un tema de debate en toda la NBA en las últimas semanas, con el Utah Jazz recibiendo una multa de 500.000 dólares "por conducta perjudicial para la liga", concretamente por dejar a Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr. en la banca durante los últimos cuartos de dos partidos. La liga declaró que el Jazz lo hizo "a pesar de que estos jugadores pudieron seguir jugando y el resultado de los partidos quedó en duda a partir de entonces".

La NBA también multó a los Indiana Pacers con 100.000 dólares por violar la Política de Participación de Jugadores al no utilizar a ciertos jugadores, incluido Pascal Siakam, quien cumple con la definición de "estrella" según dicha política, contra Utah a principios de este mes.

La liga ha abordado este tema en numerosas ocasiones a lo largo de los años, incluyendo modificaciones en el formato de la lotería, la incorporación de la Política de Participación de Jugadores y la imposición de fuertes multas, como la de 750.000 dólares impuesta a los Dallas Mavericks en 2023, cuando dejaron fuera a la mayoría de sus jugadores clave en un partido de final de temporada a pesar de aún tener posibilidades de llegar a la postemporada.