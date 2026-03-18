Informe revela paradoja digital: alta conectividad en RD, pero bajo impacto en innovación

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El Think Tank de Tabuga publica Perspectivas de la digitalización: República Dominicana, su informe anual 2025, que consolida las evidencias recopiladas durante los 15 episodios de la primera temporada de T al Cubo, conducido por el empresario tecnológico Arturo López Valerio. El documento articula un diagnóstico integral del ecosistema digital dominicano organizado en torno a tres ejes: Tecnología, Talento y Transversalidad, y presenta las perspectivas del Think Tank de cara a la Evaluación de Preparación Digital (DRA) conducida por el PNUD y las consultas a la Ley de Telecomunicaciones.

La serie reunió voces de distintos sectores del ecosistema: María Waleska Álvarez, CEO del NAP del Caribe; Mitsuteru Nishio, pionero de Internet en el país y director de Innovación en GCS International; Tomás Alonso, Country Manager de Mastercard para República Dominicana y Haití; y Edison Santos, fundador de Eco Mensajería, entre otros. Sus testimonios construyen, episodio a episodio, un mapa de las capacidades instaladas, las brechas estructurales y las oportunidades de transformación digital del país.

El informe documenta una paradoja estructural. República Dominicana lidera la conectividad en el Caribe y Centroamérica, con una penetración de Internet del 85%, más de 15 operadores interconectados y una infraestructura con disponibilidad superior al 99.999%. Sin embargo, el país ocupa el puesto 97 en el Global Innovation Index, produce apenas cuatro patentes anuales y destina el 99% de su gasto en inteligencia artificial a soluciones importadas. El análisis denomina este fenómeno "la trampa de los inputs": inversión masiva en conectividad cuyos retornos se fugan al exterior.

Think Tank de Tabuga presenta su primer informe Perspectivas de la digitalización de la República Dominicana

En materia de talento, las entrevistas revelan una brecha que la infraestructura por sí sola no resuelve. El capital humano debe transformarse a la misma velocidad que la tecnología, pero la adopción es desigual: mientras las grandes empresas avanzan, las pymes y microempresas quedan rezagadas. Iniciativas del sector privado en formación de nube, analítica, ciberseguridad e inteligencia artificial intentan cerrar brechas que el sistema público aún no aborda estructuralmente.

La transversalidad emerge como el eje que convierte capacidades aisladas en impacto real. La digitalización de pagos transforma la competitividad de las pymes —quienes adoptan herramientas digitales aumentan ventas, reducen riesgos y acceden a crédito, mientras que emprendimientos como Eco Mensajería, reconocida por Mastercard entre las 25 empresas más innovadoras del mundo con más de 3.3 millones de kilogramos de CO₂ evitados y 1,000 empleos verdes formales, demuestran que el talento dominicano compite globalmente cuando tecnología y aplicación sectorial convergen.

El informe también incluye un análisis de 417 licitaciones tecnológicas publicadas por la DGCP en 2025, la proyección de tres escenarios para el período 2025-2030 y una hoja de ruta con acciones a corto, mediano y largo plazo.

Los interesados pueden obtener el informe completo Perspectivas de la digitalización: República Dominicana en la página www.talcubo.do, donde también se puede acceder a la serie completa de entrevistas de la primera temporada de T al Cubo y a los documentos complementarios de investigación del Think Tank de Tabuga.