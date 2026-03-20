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El camino de LeBron James: iguala a Parish y se prepara para romper el récord en Orlando

El ex de los Cleveland Cavaliers podrá quedarse solo en esta marca el próximo 21 de marzo, cuando los Lakers visitarán a los Orlando Magic.

MIAMI (United States), 20/03/2026.- Miami Heat guard Pelle Larsson (L) in action against Los Angeles Lakers small forward LeBron James (R) during the NBA basketball game between the Miami Heat and the Los Angeles Lakers at the Kaseya Center in Miami, Florida, USA, 19 March 2026. (Baloncesto) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH SHUTTERSTOCK OUT

MIAMI (United States), 20/03/2026.- Miami Heat guard Pelle Larsson (L) in action against Los Angeles Lakers small forward LeBron James (R) during the NBA basketball game between the Miami Heat and the Los Angeles Lakers at the Kaseya Center in Miami, Florida, USA, 19 March 2026. (Baloncesto) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH SHUTTERSTOCK OUTEFE

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Miami (EE.UU.), 19 mar (EFE).- LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, igualó este jueves el récord de 1.611 partidos disputados en la NBA por Robert Parish, en el encuentro de su equipo en el campo de los Miami Heat.

LeBron, de 41 años, alcanzó esta cifra en el pabellón del equipo con el que conquistó el primero y el segundo de sus cuatro anillos NBA.

James llegó a este partido en duda, después de jugar apenas 24 horas antes contra los Houston Rockets, pero acabó saltando a la pista en Miami.

El ex de los Cleveland Cavaliers podrá quedarse solo en esta marca el próximo 21 de marzo, cuando los Lakers visitarán a los Orlando Magic.

LeBron ostenta además el récord absoluto de puntos en la NBA, tras dejar atrás la marca de 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar. EFE

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