¿Te hacen feliz? 5 historias para ver en la pantalla que te harán pensar este fin de semana

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El año 2026 ha traído consigo una nueva oleada de series y películas que celebran la familia, la amistad y los momentos agradables.

A continuación, descubramos algunas de las producciones ideales para pasar un buen tiempo y reflexionar sobre la vida.

Ali y Ava

Ava es una mujer soltera que intenta superar sus relaciones pasadas, que fueron bastante complicadas. Ali es un hombre soltero que acaba de terminar un matrimonio terrible que lo ha dejado vulnerable y con ganas de volver a conocer gente nueva. Pronto se conocen y, a pesar de sus miedos a enamorarse, se enamoran.

A Good Person

Allison era una mujer cuya vida dio un vuelco tras un accidente fatal. Tras recuperarse del traumático suceso, intenta rehacer su vida creando un vínculo con el hombre que sería su suegro.

Pero su relación es tensa, ya que Allison está atormentada por el pasado y lucha por seguir adelante. Con suerte, podrá encontrar la paz cuando una inesperada amistad surja tras la tragedia.

Ticket to Paradise

Dos padres divorciados están muy preocupados por la última decisión de su hija recién graduada. La joven ha viajado a Bali y ha decidido casarse con un lugareño. Temiendo que su hija haya tomado una decisión precipitada que refleje su propio divorcio, los padres dejan de lado sus diferencias y la detienen por el bien de su futuro.

Problemista

Alejandro es un niño con grandes sueños de diseñar juguetes. Su talento lo lleva desde su natal El Salvador hasta las bulliciosas calles de Nueva York. Pero sus ideas no tienen éxito. Con su visa de trabajo a punto de expirar, Alejandro intenta encontrar trabajo en el mundo del arte para ganarse la vida. Esto lo conduce por un nuevo camino de descubrimiento e innovación para este niño creativo que busca hacerse un nombre en Estados Unidos.

Irish Wish

Maddie asiste a una boda a la que no quiere ir. Es la boda de su antiguo amante con su mejor amiga, y ella es una de las damas de honor. Lo único que desea es encontrar el amor verdadero en esta boda en Irlanda y pide ese deseo. Su deseo se cumple, pues ahora se encuentra convertida en la novia. Para su sorpresa, el novio resulta no ser quien ella creía, lo que la lleva a intentar desesperadamente revertir la maldición.