NBA: ¿Quiénes son los favoritos para ganar el MVP?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La temporada 2025-26 de la NBA está llegando a su fin y varias de las mejores estrellas del deporte han demostrado sus mejores cualidades para obtener el premio más prestigioso de la liga.

A pocas semanas del final de la temporada regular, veamos quienes son cinco principales candidatos en la carrera por el MVP de la NBA.

1. Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander

Se necesita un dominio absoluto de una estrella en uno de los mejores equipos de la liga para ganar dos premios MVP consecutivos.

Con la racha que está teniendo Shai Gilgeous-Alexander en la recta final con los Oklahoma City Thunder, el equipo número 1 de la liga, debería unirse a Nikola Jokic (2021-22), Giannis Antetokounmpo (2019-20) y Stephen Curry (2014-16) como ganadores consecutivos del premio MVP de la NBA.

Ha promediado 29,9 puntos, 7,7 asistencias, 4,6 rebotes y 2,2 robos por partido, con tan solo 2,1 pérdidas de balón por encuentro, y ha registrado un porcentaje de tiros de campo efectivos del 57,3 %. Liderar al equipo con el mejor récord de la NBA es la guinda del pastel para su candidatura al MVP.

2. Nikola Jokic, Denver Nuggets

Nikola Jokic

El pívot de los Denver Nuggets, Nikola Jokic debería ser cuatro veces MVP de la NBA, según varios expertos deportes.

Desde que regresó de su lesión, Jokic ha promediado 26,2 puntos, 13,4 rebotes, 9,9 asistencias, 1,6 robos y 1 tapón por partido.

Ha recuperado su nivel habitual y esta temporada suma más triples-dobles (27) que la suma de los jugadores que ostentan el segundo (Jalen Johnson, 13) y el tercer mayor número (Josh Giddey, 12) a pesar de haber estado ausente durante un tiempo considerable debido a una lesión en la rodilla.

3. Víctor Wembanyama, San Antonio Spurs

Víctor Wembanyama

Los San Antonio Spurs ganaron 57 partidos en total en las dos últimas temporadas antes de la campaña 2025-26. Con un Victor Wembanyama sano, este equipo ya suma 52 victorias y va camino de su mejor temporada en una década.

Desde que regresó a la alineación titular en San Antonio tras recuperarse de su lesión, Wembanyama ha promediado 24.5 puntos, 11 rebotes, 3 tapones, 2.7 asistencias y 1.2 robos por partido.

Además, ha promediado 2.4 triples por encuentro durante este periodo, y los Spurs han logrado un impresionante récord de 25-6 en los últimos 31 partidos con Wembanyama en la cancha.

4. Luka Doncic, Los Angeles Lakers

Luka Doncic

Durante esta racha de ocho victorias consecutivas, Luka Doncic ha promediado 40,9 puntos, 8,9 rebotes, 7,4 asistencias y 2,4 robos por partido. Todo esto lo logra con un 50,2% de acierto en tiros de campo, 6,1 triples por partido e incluso un promedio de 8 tiros libres anotados por encuentro.

Doncic, el máximo anotador de la NBA, ha encestado 83 triples (5,2 triples por partido) y ha anotado 561 puntos (35,1 puntos por partido) en sus últimos 16 encuentros.

5. Jaylen Brown, Boston Celtics

Jaylen Brown

Elevado al rol de superestrella de los Celtics, Brown ha tenido la mejor temporada de su carrera. Boston terminará con más de 50 victorias y probablemente será el segundo cabeza de serie en la Conferencia Este. Ha anotado más de 30 puntos en 19 partidos esta temporada, con seis encuentros de 40 puntos o más.