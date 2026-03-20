Pasaporte electrónico en RD: lo que tienes que llevar a la cita

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Para tu cita de pasaporte electrónico en República Dominicana debes llevar la cédula original y copia, el acta de nacimiento actualizada con código QR, la confirmación impresa de la cita y, en caso de renovación, el pasaporte físico junto con copias de las páginas 2 y 3. Además, asegúrate de haber pagado previamente los impuestos correspondientes en Banreservas.

Documentos obligatorios para la cita

• Cédula de Identidad y Electoral: original y copia de ambos lados.

• Acta de Nacimiento original y actualizada: debe incluir el código QR de validación.

• Confirmación impresa de la cita: recibida al momento de agendar en el portal oficial.

• Pasaporte anterior (solo en caso de renovación): presentar el documento físico y copias de las páginas 2 y 3.

• Comprobante de pago de impuestos: realizado en Banreservas, válido por 60 días.

Costos y vigencia

• Costo del pasaporte electrónico: RD$6,700 (vigencia de 10 años).

• Impuestos: deben pagarse dentro de los 30 minutos posteriores a la creación de la cita para que esta no se cancele automáticamente.

Recomendaciones prácticas

• Llega temprano: la captura de datos biométricos es obligatoria y puede tomar tiempo.

• Revisa tus documentos: asegúrate de que el acta de nacimiento esté actualizada y con QR.

• Guarda tu comprobante de pago: sin él no podrás completar el proceso.

• Si es renovación, no olvides llevar el pasaporte anterior.