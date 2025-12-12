En choques de dominicanos, David Jones brilló triunfo de Austin Spurs

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dominicano David Jones García anotó 33 puntos, con 7 rebotes para liderar al Austin Spurs en su triunfo por 110-107 sobre los Capitanes de la Ciudad de México, que perdieron su invicto en casa en la G-League.

Los mexicanos fueron mejores en el primer cuarto, pero desaparecieron de la duela en el segundo y, aunque mejoraron en la segunda mitad, fallaron a última hora y Jones García castigó para mantener a su equipo en el primer lugar de la división sur.

Liderados por el guardia L.G Figueroa, con siete puntos y un par de rebotes, los Capitanes fueron mejores en la primera manga, en la que defendieron a presión de manera admirable en los últimos cinco minutos y se impusieron por 26-19.

Las cosas cambiaron en el segundo parcial. Erráticos en los disparos de larga distancia, con 3 fallas cada 4 intentos, desesperados en las transiciones y con una baja de efectividad en los rebotes, los locales cedieron y en menos de tres minutos los Spurs le dieron la vuelta al marcador.

Jones García encabezó la rebelión de los visitantes que se fueron delante con un disparo de 3 puntos de Micah Potter a falta de 9-14 minutos que le dio a los de Austin una ventaja que jamás perdieron en el parcial. Potter, con 7 rebotes en la primera mitad y Jones García, exjugador de Capitanes, con 19 puntos, lideraron al cuadro visitante que se fue al descanso con una ventaja de 60-47.

Los Capitanes recuperaron en su defensa en el tercer cuarto, en el que detuvieron a Jones García, quien bajó su efectividad. Si bien insistieron en fallas en los tiros de 3.