En choques de dominicanos, David Jones brilló triunfo de Austin Spurs
El conjunto de la NBA, de San Antonio Spurs no acaba de darle más juego al dominicano David Jones para que se establezca en la liga
El dominicano David Jones García anotó 33 puntos, con 7 rebotes para liderar al Austin Spurs en su triunfo por 110-107 sobre los Capitanes de la Ciudad de México, que perdieron su invicto en casa en la G-League.
Los mexicanos fueron mejores en el primer cuarto, pero desaparecieron de la duela en el segundo y, aunque mejoraron en la segunda mitad, fallaron a última hora y Jones García castigó para mantener a su equipo en el primer lugar de la división sur.
Liderados por el guardia L.G Figueroa, con siete puntos y un par de rebotes, los Capitanes fueron mejores en la primera manga, en la que defendieron a presión de manera admirable en los últimos cinco minutos y se impusieron por 26-19.
Las cosas cambiaron en el segundo parcial. Erráticos en los disparos de larga distancia, con 3 fallas cada 4 intentos, desesperados en las transiciones y con una baja de efectividad en los rebotes, los locales cedieron y en menos de tres minutos los Spurs le dieron la vuelta al marcador.
Jones García encabezó la rebelión de los visitantes que se fueron delante con un disparo de 3 puntos de Micah Potter a falta de 9-14 minutos que le dio a los de Austin una ventaja que jamás perdieron en el parcial. Potter, con 7 rebotes en la primera mitad y Jones García, exjugador de Capitanes, con 19 puntos, lideraron al cuadro visitante que se fue al descanso con una ventaja de 60-47.
Los Capitanes recuperaron en su defensa en el tercer cuarto, en el que detuvieron a Jones García, quien bajó su efectividad. Si bien insistieron en fallas en los tiros de 3.