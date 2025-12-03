Chris Paul y los Clippers: qué pasó realmente entre ellos y cómo explotó su salida

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El regreso de Chris Paul con Los Angeles Clippers ha tenido un final abrupto e inesperado, la franquicia se separó de uno de sus mejores jugadores en una reunión nocturna que agregará otra capa de drama al terrible comienzo del equipo esta temporada.

La noticia se dio a conocer en una reunión en Atlanta que finalizó alrededor de las 2:00 a. m. del miércoles, según informó el presidente de operaciones de baloncesto de los Clippers, Lawrence Frank.

Frank explicó que tomó la decisión de romper vínculos con Paul el domingo y luego le comunicó al máximo asistidor de la franquicia que necesitaba verlo el martes en Atlanta.

“Nos despedimos de Chris y ya no estará en el equipo. Trabajaremos con él en el siguiente paso de su carrera”, dijo Frank, cuidando de responsabilizarse personalmente. “Chris es un legendario Clipper que tuvo una carrera histórica. Quiero dejar algo muy claro: nadie culpa a Chris por nuestro bajo rendimiento. Acepto la responsabilidad por nuestro historial actual. Hay muchas razones por las que hemos tenido dificultades. Estamos agradecidos por el impacto que Chris ha tenido en la franquicia”.

Paul hizo el anuncio en redes sociales poco antes de las 3 a. m. del miércoles, publicando "Me acabo de enterar de que me envían a casa" y añadiendo un emoji de paz.

Los Clippers estaban en Atlanta para un partido como visitantes contra los Hawks el miércoles por la noche. Los Ángeles perdió en Miami el lunes por la noche, prolongando su decepcionante inicio de temporada.

Posible conflicto entre Paul y Ty Lue

Según el reportero deportivo, Shams Charania, fuentes informaron a ESPN que Chris Paul y su estilo de liderazgo chocaron con los Clippers. Paul ha sido claro al exigir responsabilidades a la directiva, entrenadores y jugadores, lo que el equipo consideró perjudicial.

En concreto: El entrenador Ty Lue no se habló con Paul durante varias semanas.

Con el equipo cayendo a 5-16 en la temporada y al puesto 13 en la Conferencia Oeste, tiene sentido que un futuro miembro del Salón de la Fama que ha sido un ganador dondequiera que haya jugado intente cambiar las cosas en el vestuario.

Paul, de 40 años, está jugando su 21.ª temporada en la NBA, y el mes pasado insinuó con firmeza que sería la última.

El 12 veces All-Star y dos veces medallista de oro olímpico ha sido seleccionado cuatro veces para el primer equipo All-NBA y ocupa el segundo lugar en la historia de la NBA con 12.552 asistencias.

Fue el primer jugador en anotar al menos 20.000 puntos y registrar al menos 10.000 asistencias; LeBron James y Russell Westbrook también lo han logrado desde entonces.