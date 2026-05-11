Lo mejor de la NBA: Timberwolves empatan serie y Knicks avanzan

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Anthony Edwards lideró a los Minnesota Timberwolves para empatar su serie de segunda ronda, mientras los New York Knicks completaron la barrida sobre los Philadelphia 76ers y aseguraron su boleto a las finales de la Conferencia Este en una jornada de playoffs de la NBA marcada por actuaciones ofensivas destacadas y la expulsión de Victor Wembanyama.

Timberwolves 114, Spurs 109

Edwards anotó 16 de sus 36 puntos en el último cuarto para ayudar a los Minnesota Timberwolves a igualar su serie de segunda ronda frente a los San Antonio Spurs con una victoria 114-109 en el Juego 4.

El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Victor Wembanyama al inicio del segundo cuarto, luego de recibir una falta flagrante tipo 2 por contacto excesivo sobre Naz Reid.

Reid terminó con 15 puntos y nueve rebotes.

“El dolor es una señal de debilidad en el cuerpo”, dijo Reid. “Eso es todo”.

Edwards acercó a Minnesota con un disparo de larga distancia para poner el marcador 94-91 y posteriormente un triple a falta de 5:12 dio a los Timberwolves ventaja de 98-97, su primera desde mediados del tercer cuarto.

Sin Wembanyama controlando la pintura, Rudy Gobert aportó 11 puntos y 13 rebotes, incluyendo una jugada de tres puntos a falta de 3:02 y un mate tras asistencia de Julius Randle que puso el marcador 107-101.

El tiro de Reid a 40 segundos del final amplió la ventaja a siete puntos, aunque San Antonio reaccionó con una secuencia de Dylan Harper para acercarse a tres.

Finalmente, Ayo Dosunmu convirtió dos tiros libres a falta de 9,8 segundos para sellar la victoria y dejar la serie empatada 2-2.

Harper y De’Aaron Fox anotaron 24 puntos cada uno por San Antonio, mientras Stephon Castle agregó 20.

El quinto partido se disputará el martes en San Antonio, mientras la NBA evalúa la situación disciplinaria de Wembanyama.

“Cuando a todos los equipos les falta su mejor jugador, todos juegan con más libertad. Consiguen más oportunidades de tiro, con más confianza”, dijo Edwards. “Así que creo que fue mucho más difícil para nosotros”.

Knicks 144, 76ers 114

Los New York Knicks derrotaron 144-114 a los Philadelphia 76ers para barrer su serie y avanzar por segundo año consecutivo a las finales de la Conferencia Este.

Jalen Brunson anotó 22 puntos, mientras Deuce McBride, titular en lugar del lesionado OG Anunoby, encestó siete triples y sumó 25 unidades.

Josh Hart y Karl-Anthony Towns agregaron 17 puntos cada uno.

Los Knicks igualaron un récord de postemporada de la NBA con 25 triples y extendieron a siete su racha de victorias consecutivas en playoffs bajo la dirección del entrenador Mike Brown.

“Simplemente estamos muy concentrados en el momento”, dijo Towns.

Nueva York dominó la serie y registró un margen de victoria de 19,4 puntos por partido, el mayor tras dos rondas desde que el formato de playoffs se amplió a 16 equipos en 1984.

Los Knicks esperan ahora al ganador de la serie entre Cleveland y Detroit para disputar las finales del Este. Detroit lidera esa eliminatoria 2-1.

Anunoby continúa fuera por una distensión en el isquiotibial derecho y su condición sigue día a día.

La temporada pasada, Nueva York alcanzó las finales de conferencia por primera vez en 25 años antes de caer ante Indiana.